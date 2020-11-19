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TÜRKİYE

Korona et tüketimini azalttı

Korona et tüketimini azalttı

Koronavirüsün (Kovid-19) etkilediği turizm ve yemek endüstrisi nedeniyle kırmızı et tüketiminde bu yıl yüzde 30 daralma öngörülüyor. Türkiye’deki et tüketiminin yüzde 20’si turizmde gerçekleşiyordu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yetişkin bir insanın dengeli ve sağlıklı beslenmesi için yılda ortalama 25 kg kırmızı et tüketmesi gerekir. Et tüketimi, yaşam standartları, beslenme kültürü, hayvancılık faaliyetlerindeki sürdürülebilir düzenlemeler ve tüketici fiyatlarının yanı sıra makroekonomik belirsizlik ile kişi başına düşen GSMH ile ilgili.

DÜNYADA DÜŞÜŞ

OECD verilerine göre 2020’nin son çeyreğinde kırmızı et tüketiminin en yüksek olduğu 3 ülke Arjantin (36,8 kg), ABD (26,1 kg) ve Brezilya (24,4 kg). Bu ülkelerde bir önceki yıla kıyasla kişi başı et tüketimi ortalamasında düşüş söz konusu. Et tüketiminin en fazla olduğu Arjantin’in 2019 yılında kişi başı dana ve sığır eti tüketimi ortalama 37,9 kilogramdı. Türkiye için 2020’de dana ve sığır eti tüketiminde 9,6 kilogramlık bir öngörülüyor.

TURİZM VE CATERİNG ETKİSİ

  • Bu yıl ise Türkiye’de kırmızı et üretiminde koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 30 daralma öngörülüyor. Et tüketiminin yüzde 20’sini karşılayan turizm sektörünün salgından etkilenmesinin bu daralmada büyük paya sahip olduğunu belirtiyor. Turizmin pandemiden ciddi oranda etkilenmesinin yanı sıra toplu yemek üretimi yapan noktaların, catering ve restoranların kapanması ya da mevcut kapasitelerini yüzde 80 oranında azaltmaları nedeniyle ev dışı tüketim satış kanalı sektörel bazda ciddi anlamda zarar gördüğü ifade ediliyor.
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