Korona et tüketimini azalttı

Yetişkin bir insanın dengeli ve sağlıklı beslenmesi için yılda ortalama 25 kg kırmızı et tüketmesi gerekir. Et tüketimi, yaşam standartları, beslenme kültürü, hayvancılık faaliyetlerindeki sürdürülebilir düzenlemeler ve tüketici fiyatlarının yanı sıra makroekonomik belirsizlik ile kişi başına düşen GSMH ile ilgili.

DÜNYADA DÜŞÜŞ

OECD verilerine göre 2020’nin son çeyreğinde kırmızı et tüketiminin en yüksek olduğu 3 ülke Arjantin (36,8 kg), ABD (26,1 kg) ve Brezilya (24,4 kg). Bu ülkelerde bir önceki yıla kıyasla kişi başı et tüketimi ortalamasında düşüş söz konusu. Et tüketiminin en fazla olduğu Arjantin’in 2019 yılında kişi başı dana ve sığır eti tüketimi ortalama 37,9 kilogramdı. Türkiye için 2020’de dana ve sığır eti tüketiminde 9,6 kilogramlık bir öngörülüyor.

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