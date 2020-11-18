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Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşının devreye girmesi Nisan'ı bulur

Sağlık Bakanı Koca: Yerli aşının devreye girmesi Nisan'ı bulur

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını ve aşı konusunda önemli açıklamalar geldi. Pfizer'in aşısının Aralık ayına yetişme ihtimalinin zayıf göründüğünü kaydeden Bakan Koca, "Eğer yetişirse Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyon olması şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşının devreye girmesi ise Nisan'ı bulur." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı.

Pfizer ((aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.

Beş haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok.

Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur.

Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak.

Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

29 Temmuz'dan bu yana ağır hasta sayımız 8 kat arttı, vefat eden sayısı 8 kart arttı. Evde semptomu olmayanın sayısı mı sizin için önemli."

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