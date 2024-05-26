İstanbul Kurban Bayramı’na hazır: '190 bin kurbanlık bekliyoruz'

Kurban Bayramı’na 20 gün kaldı. 16 Haziran'da başlayacak bayramda vatandaşların kurban kesme vecibelerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için büyük bir hazırlık yapılıyor. Kentin farklı ilçelerinde kurbanlık satış yerleri kurulurken, her türlü denetimin sağlanması için çalışmalar sürüyor. Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna sahip İstanbul’daki kurbanlık organizasyonu, bu yıl da devasa bir planlamayla yönetiliyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ülkemizde en fazla sayıda kurbanlığın kesildiği mega kentteki hazırlıkları Yeni Şafak’a anlattı.





'KURBAN BULABİLECEK MİYİZ?' ENDİŞESİ YOK

Sorularımızı cevaplandıran Karaca, "Bakanlığımızın genel tedbirleri var. Bir de İstanbul olarak bizim tedbirlerimiz bulunuyor. Bakanlığımız ilk etapta, Türkiye’deki kurbanlık hayvan varlığının yetip yetmediği ile ilgili çalışmasını yaptı. Kurbanlıklarla ilgili sayı bakımından herhangi bir problem yok. İllerden rakamlar gitti. ‘Kurban bulabilecek miyiz’ endişesi yok. Vatandaşımız spekülasyonlara kapılmasın, yeterince kurbanlık hayvanımız var" şeklinde konuştu.





HER AŞAMADA SIKI DENETİM

Kurbanlık sayılarında geçen seneki rakamları beklediklerini söyleyen Karaca, "Toplam 70 ila 80 bin büyükbaş, fiyatlardaki artıştan kaynaklı biraz daha fazla 100 ila 110 bin arası küçükbaş hayvanın geleceğini tahmin ediyoruz. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi, kesim alanlarında ve satış alanlarında il ve ilçe belediyelerimize bağlı veteriner hekimi görevlendirilmesi yapılıyor" dedi. Hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadele kapsamında yol kontrollerini ve muayeneleri büyük bir titizlikle yürüttüklerini ifade eden Karaca, "Kurbanlıklar için ilk etapta, bağlı oldukları il ve ilçe tarım orman müdürlüklerine müracaat edilir. Hayvanların küpe ve sağlık kontrolleri yapılır. Aşılarının denetimleri sağlandıktan sonra, kurbanlık vasıflarına uygunsa sevk için izin verilir" diye konuştu.





1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

İstanbul’a kurbanlık hayvan girişlerinin 1 Haziran itibarıyla başlayacağını belirten Karaca, şu bilgileri verdi: "Erken gelenler ve kaçak hayvan hareketlerini önlemek adına denetimlerimizi sıkılaştırdık. İzin olayı tamamen bizde, belediyelerin bu konuda herhangi bir yetkisi yok. Şu ana kadar da yaklaşık 15 TIR, erken gelen veya usulsüz gelen hayvan tespiti yapıldı. Bunlar da canlı hayvan et borsasına alınıp, idari para cezaları uygulanarak karantinaya alındılar." Karaca, haftaya tüm pazar alanlarında satışların başlayacağını duyurdu.





EN BÜYÜK PAZARLAR SULTANGAZİ, AVCILAR VE ESENYURT’TA

İstanbul'daki kurban pazarları hakkında da bilgi veren İl Müdürü Karaca, şunları kaydetti: "Birçok ilçemizde satış yeri var. Neredeyse bütün ilçelerimizde de kesim yeri var. İstanbul’da en büyük yerler; Sultangazi, Avcılar, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer. Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Ümraniye ilçelerimizde pazarlarımız bulunuyor. İstanbul’da geçen sene 272 adet satış ve 489 adet de kesim yerine izin vermişiz. Sayılar bu yıl değişecektir, satış yerlerinde belki bir azalma olur. Geçen sene 75 bin civarında büyükbaş, 96 bin civarında da küçükbaş hayvan kesildi."





TÜM BİLGİLER KÜPESİNDE VE DİJİTALDE

Ahmet Yavuz Karaca, vatandaşın kurban alırken dikkat etmesi gerekenlere de şu sözlerle dikkat çekti: "Hayvanın kulağında küpe var mı, pasaportu var mı bunlara dikkat etmeliyiz. Bakanlığımızın ‘Tarım Cebimde’ uygulamasında kurbalıklara ilişkin tüm bilgiler kontrol edilebilir. Vatandaş yine hayvanın tüylerinin parlak ve canlı olmasına dikkat etmeli. Uzuvlarının eksik olmaması lazım. Bizler zaten pazara gelmeden önce kontrol ediyoruz ama halkımız da bu konulara özen göstermeli.”





TRAKYA BÖLGESİ ŞAP HASTALIĞINDAN ARINDIRILDI

Ahmet Yavuz Karaca, "2010 itibarıyla Avrupa Yakamızdan başlamak suretiyle bütün Trakya şap hastalığından ari bölge. Dünya Veterinerlik Teşkilatı tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş bir bölge bu bölgenin korunması adına Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce sadece gerekli kan analizi yapılmış hayvanlar o tarafa geçebiliyor. Bunların da kontrollerini yapıyoruz" bilgisini verdi.





HER HAYVANA PASAPORT ÇIKARIYORUZ

Hijyen, kulak küpe kontrollerini ve gerekli muayeneleri titizlikle yaptıklarının altını çizen Karaca, "Pazar girişlerinde bir hayvan hareket etmeden önce il ve ilçe tarım orman müdürlüklerine gelir, o hayvanın pasaportları çıkartılır gerekli muayeneleri yapılır, aşıları kontrol edilir ve rapora dönüştürülür. Her il ve ilçede teşkilatımız olduğu için kurbanlıklar hangi kamyona yüklenecek ise tek tek küpeleri girilir ona göre pasaportları ve yurt içi veteriner sağlık raporları verilir. Bu hayvanlar uygulama sistemi üzerinden de gidecekleri yere doğru hareket ettirilir" ifadesini kullandı.



