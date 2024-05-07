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Vekaletle kurban 11 bin 750 lira

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban bedelini yurt içinde 11 bin 750, yurt dışında 4 bin 750 lira olarak açıkladı. 2023'te 745 bin 535 hisse kurbanı yaklaşık 34 milyon kişiye ulaştırdıklarını belirten Erbaş, mazlum ve muhtaçlara milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edeceklerini söyledi.

04:00 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:15 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 11 bin 750, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Erbaş, "2023'te Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 745 bin 535 hisse kurbanın yurt içinde 79 il, yurt dışındaysa ise 47 ülke 280 bölgede vakfın gönüllü ve görevlilerin gözetiminde kesilerek 34 milyon 667 bin 378 kişiye ulaştırıldı. 31 yıllık süreçte hayırseverlerin vekalet verdiği toplam 4 milyon 662 bin 258 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı." dedi.

HER KENTE KURBAN STANDI

Erbaş bu yıl için belirlenen vekaletle kurban kesim bedeli için şu bilgileri verdi: "Yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerdir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır."



#Kurban Bayramı
#Diyanet işleri Başkanlığı
#Kurbanlık
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