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Mazlum coğrafyalarda kurban seferberliği

Kardeşliğe Vesile Kurban çağrısıyla 3 kıtada çalışmalara başlayan Vuslat Derneği, bu yıl hisse bedelini 2 bin 900 TL olarak açıkladı. Dernek, kesilecek kurbanları Nijerya, Somali, Yemen mazlum coğrafyalara ulaştıracak.

Rabia Şenol
15:44 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:46 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
22 yıldır yürüttüğü insani yardım çalışmasıyla bilinen Vuslat Derneği, aynı tecrübe ve şeffaflıkla kurban faaliyeti yürütüyor.
22 yıldır yürüttüğü insani yardım çalışmasıyla bilinen Vuslat Derneği, aynı tecrübe ve şeffaflıkla kurban faaliyeti yürütüyor.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Vuslat Derneği, "Kardeşliğe Vesile Kurban" çağrısı ile kurban faaliyetlerine başladı. 3 kıta 20 ülkede kurban çalışmalarına başladıklarını duyuran dernek, aldığı vekalet doğrultusunda keseceği kurbanları bayram bitimine kadar bağışçılarına ulaştıracak.

20 ülkede faaliyet

22 yıldır yürüttüğü insani yardım çalışmasıyla bilinen dernek, aynı tecrübe ve şeffaflıkla kurban faaliyeti yürütüyor. Bayram namazının hemen ardından başlayan kurban kesme işlemlerinde bağışçıların SMS ile bilgilendirildiğini belirten Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, "Bu çalışmaları mazlum coğrafyalar olarak adlandırdığımız Nijerya, Somali, Yemen ve Bangladeş gibi yoksul ülkelerde gerçekleştiriyoruz. Kıtalar ardından yolumuzu gözleyen başta yetim, ilim talebeleri ve bakıma muhtaç yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahipleri ile bu bayramı kardeşliğimize vesile kılıyor; sofralara bereket, gönüllere dua oluyoruz" dedi.

Hisse bedeli 2 bin 900 TL

Kesim sonrası vekaletlerin okunduğu isme özel hazırlanan videoları bağışçılara ulaştıran dernek, Afrika, Asya ve Avrupa olmak üzere 3 kıtadaki toplam 20 ülkede çalışma yapıyor. Bu yıl kurban hisse bedelini 2 bin 900 TL olarak açıklayan derneğin kurban organizasyonuna dair detaylı bilgi almak için vuslat.org.tr web sitesi yahut 0212 659 28 80 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.

#Vuslat Derneği
#Kurban
#Selçuk Taştan
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