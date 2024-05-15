Mazlum coğrafyalarda kurban seferberliği

22 yıldır yürüttüğü insani yardım çalışmasıyla bilinen dernek, aynı tecrübe ve şeffaflıkla kurban faaliyeti yürütüyor. Bayram namazının hemen ardından başlayan kurban kesme işlemlerinde bağışçıların SMS ile bilgilendirildiğini belirten Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, "Bu çalışmaları mazlum coğrafyalar olarak adlandırdığımız Nijerya, Somali, Yemen ve Bangladeş gibi yoksul ülkelerde gerçekleştiriyoruz. Kıtalar ardından yolumuzu gözleyen başta yetim, ilim talebeleri ve bakıma muhtaç yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahipleri ile bu bayramı kardeşliğimize vesile kılıyor; sofralara bereket, gönüllere dua oluyoruz" dedi.