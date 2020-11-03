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İSTANBUL

İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde, yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet izni vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 14'ü kamu çalışanı 83 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi AA
14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.
14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında kamu çalışanları ve yabancıların da olduğu bir şebekenin, çok sayıda yabancı uyruklu kişiye usulsüz şekilde ikamet izni verdiği, sahte ikamet belgesi oluşturduğu ve bazı yabancıların ise randevu ve sıra verilmeden il göç idarelerindeki işlemlerinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

DHA
10'u yabancı, 14'ü kamu personeli 83 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon.
  • Ekipler, söz konusu soruşturma kapsamında, 10'u yabancı, 14'ü kamu personeli 83 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı.

DHA
Rüşvet operasyonu kapsamında çok sayıda şüpheli yakalandı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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