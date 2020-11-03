İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında kamu çalışanları ve yabancıların da olduğu bir şebekenin, çok sayıda yabancı uyruklu kişiye usulsüz şekilde ikamet izni verdiği, sahte ikamet belgesi oluşturduğu ve bazı yabancıların ise randevu ve sıra verilmeden il göç idarelerindeki işlemlerinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

DHA 10'u yabancı, 14'ü kamu personeli 83 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon.

Ekipler, söz konusu soruşturma kapsamında, 10'u yabancı, 14'ü kamu personeli 83 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı.

DHA Rüşvet operasyonu kapsamında çok sayıda şüpheli yakalandı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

GÜNDEM FETÖ'nün üniversite yapılanmasına 26 ilde operasyon: Çok sayıda akademisyen gözaltında

GÜNDEM Ankara'da kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtan çeteden 858 bin liralık vurgun