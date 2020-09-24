İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 27 adrese yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlenirken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarındaki yapılanmalarında yer aldıkları belirlenen 33 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.
27 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla örgütün hücre yapılanması olan ve “gaybubet evi” olarak bilinen farklı ilçelerdeki 27 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.
Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.