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Gündem İstanbulda 27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu Çok sayıda gözaltı var
İSTANBUL

İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu

İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 27 adrese yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlenirken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarındaki yapılanmalarında yer aldıkları belirlenen 33 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

27 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla örgütün hücre yapılanması olan ve “gaybubet evi” olarak bilinen farklı ilçelerdeki 27 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

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FETÖ’cü avukatların rüşvet çarkı: Parayla sorgulama yaptırdılar

İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu: gözaltılar var.
  • Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu: gözaltılar var.

İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu: gözaltılar var.

27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu
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İstanbul’da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Eşzamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.
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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu tespit edilen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.
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Önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda FETÖ terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
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Ümraniye, Namık Kemal mahallesinde belirlenen bir adrese yapılan operasyonda FETÖ terör örgütünün haberleşme uygulaması olan ByLock kullandığı tespit edilen E. D. Gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 27 adrese yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlenirken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

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