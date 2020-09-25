Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem FETÖnün üniversite yapılanmasına 26 ilde operasyon Çok sayıda akademisyen gözaltında
İSTANBUL

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına 26 ilde operasyon

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına 26 ilde operasyon: Çok sayıda akademisyen gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasına yönelik 26 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgütün üniversite yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve aralarında hala görevde olanların da bulunduğu 76 akademisyen ile idari personel için gözaltı kararı bulunuyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon.
İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon.

İstanbul merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasında oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı alınan 76 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunanların da olduğu 76 akademisyen ile idari personel hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’cü avukatların rüşvet çarkı: Parayla sorgulama yaptırdılar
GÜNDEM
FETÖ’cü avukatların rüşvet çarkı: Parayla sorgulama yaptırdılar
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
GÜNDEM
İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Abone Ol Google News
Avrupanın en uzunu olacak

Avrupa'nın en uzunu olacak

​Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamam.
Türkiyenin gizli gücü

Türkiye'nin gizli gücü

​21 gün boyunca deniz altında kalabiliyorlar.
Kobani olayları operasyonu

​82 gözaltı kararı, aralarında HDP'li isimler de var.

​Bakan Soylu da 'tayin istiyorlar' diyerek eleştirmişti.

​Yunanistan 'sınırları belirsiz' bir politika izlemekte ısrarcı.
Pasinler'e<br>termal tesis

Pasinler'e
termal tesis

​Başkan Sekmen, termal tesis projesini anlattı.
45 dakikaya düşecek

45 dakikaya düşecek

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli.
Gözyaşlarına boğuldular

Gözyaşlarına boğuldular

Yangın haberini alır almaz AVM'ye koştular.
Çok sayıda<br>akademisyen gözaltında

Çok sayıda
akademisyen gözaltında

​FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon.
Karabağ'a<br>terör trafiği

Karabağ'a
terör trafiği

​Ermenistan ve PKK, işbirliğini Azerbaycan'a taşıdı.
Yüzde 100 teknoloji

Yüzde 100 teknoloji

​Teknofest coşkusu Gaziantep'i kuşattı.
Diyaloğa bir<br>şans verdik

Diyaloğa bir
şans verdik

​Doğu Akdeniz 'Mavi Vatan'ın bir parçası.
ABD seçimleri<br>mahkemede bitecek

ABD seçimleri
mahkemede bitecek

​Ülke genelinde büyük bir kutuplaşma hakim.

Türkiye'ye<br>ilaç şantajı

Türkiye'ye
ilaç şantajı

​ABD Büyükelçisi Satterfield tehdit etti.
Doğu Akdeniz’de taviz yok

Doğu Akdeniz’de taviz yok

​Uluslararası hukuka aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.