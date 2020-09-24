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Gündem Ankarada kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan çeteden 858 bin liralık vurgun
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Ankara'da kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtan çeteden 858 bin liralık vurgun

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak vatandaşları kandıran dolandırıcılar durmuyor. Son olarak Ankara'da bir çete daha çökertildi. Kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak farklı zamanlarda üç kişiyi toplam 858 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

Haber Merkezi AA
Ankara'da kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtan çeteden 858 bin liralık vurgun.
Ankara'da kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtan çeteden 858 bin liralık vurgun.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde telefon dolandırıcılığı olaylarının artması üzerine harekete geçti. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonrası farklı tarihlerde 3 kişiyi kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak 858 bin lira dolandıran kişilerin Ali S. ve Yusuf Ç. olduğunu belirledi.

  • Zanlıların, terör örgütünün banka hesaplarındaki paraya ulaştığı yalanıyla kandırdıkları kişilere kredi kullandırdıkları ve hesaplarındaki parayı aldıkları tespit edildi.

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Uygulama noktasında yakalandılar

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıların kullandığı aracın Ankara'dan Aksaray'a seyir halinde olduğunu belirledi. Uygulama noktasında durdurulan araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada dolandırdıkları vatandaşlara ait paranın önemli bir bölümü ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali S. ve Yusuf Ç, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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