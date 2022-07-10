İstanbul Valiliği su baskını mağdurlarına yönelik nakit yardımına başladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci günü gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Başlatılan Hasar-Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarında, Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere 18 mahallede 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğü tespit edildi.

DHA

Yardım ödemesi yapılmaya başlandı

Gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde ev ve iş yerlerindeki taşkın suyu ve rüsubat (birikinti) temizliği tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin lira, iş yerleri için 10 bin lira yardım ödemesine başlandı. 60 konut ve 4 iş yerine ödemeler yapıldı, diğer ödemeler devam ediyor.

Ayrıca, zarar gören konutlarda ikamet edenlerden barınma ihtiyacı bulunan 91 kişi, KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edildi.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalar ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlıkları iş birliğiyle sürdürülüyor.

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Valiliğin açıklamasında bölgede devam edecek hava muhalefetine karşı bütün vatandaşların tedbirli olmaları ve yapılan uyarıları dikkatle takip etmeleri gerektiği belirtildi.

İHA

Çalışmada 835 personel ve 217 araç görev yapıyor

Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında taşkınla ilgili çalışmalarda, Arama ve Kurtarma Çalışma Grubunda, İstanbul, Bursa ve Sakarya AFAD İl Müdürlüğü personeli ile 5 JAK Dalgıç, 26 PAK personeli olmak üzere toplam 71 personel ve 18 araç; Beslenme Çalışma Grubunda, İBB 12 personel ve 6 araç, 14 İHH personeli ve 1 araç, 22 Kızılay personeli ve 3 araç olmak üzere 48 personel, 10 araç; Enerji Çalışma Grubunda, BEDAŞ'tan 11 personel ve 4 araç; Sağlık Çalışma Grubunda, İl Sağlık Müdürlüğünden 12 personel ve 3 ambulans; Ulaşım ve Altyapı Çalışma Grubunda, İBB 348 personel ve 116 araç, Esenyurt Belediyesinden 296 personel ve 60 araç, Karayolları Bölge Müdürlüğünden 12 personel ve 6 araç olmak üzere toplam 656 personel ve 182 araç; Hasar-Zarar Tespit Çalışma Grubunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 13, Defterdarlıktan 10, Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfından 19, toplam 32 personel olmak üzere 835 personel ve 217 araç görev yapıyor.

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FOTOĞRAF 19 Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yapılan açıklamada, kentte en fazla yağışı 113 kilogram ile Sarıyer aldı. İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerine şiddetli yağış nedeniyle su dolarken, giriş ve bodrum katlarındaki bir kısım dairelerin giderleri patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, su tahliye çalışması yaptı.<br><br> Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su basan yerleri temizlerken, bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu.<br><br> Çamurla dolan sokaklarda iş makineleri ve vidanjörlerle görev yapan ekipler, tıkanan giderleri ve kanalizasyonları açmaya çalışıyor.<br><br> Ev tahliye edildi<br><br>Öte yandan, Pınar Mahallesi İlgili Sokak'taki yolun bir kısmında şiddetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yolun alt kısmındaki müstakil evin bahçesindeki istinat duvarının bir kısmı da yıkıldı. Belediye ve itfaiye ekipleri, yolu araç ve yaya geçişine kapatırken, ev de tahliye edildi.<br><br> Mahalle sakinlerdin Ferda Erik, olayın gece saatlerinde yaşandığını belirterek, \"Biz olayı duymadık, çok fazla gök gürültüsü vardı. Gece boyunca gürültü devam etti. Çökmeyi sabah fark ettik.\" dedi.<br><br> Sarıyer'den sonra en fazla yağış alan ilçeler:<br><br>Büyükçekmece (99kgm2) Eyüpsultan (96kgm2) Şişli( 78kgm2) Beykoz'da (76kgm2) Diğer ilçelerde ise 20-50kgm2 oranında yağış gözlendi. Ayazağa'daki Cendere Caddesi'nde su birikti. İETT otobüsleri, otomobiller ve motosikletlilerin su biriken yolda güçlükle ilerlediği anlar kameralara yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. En fazla yağışı alan Sarıyer'de ev ve iş yerlerini su bastı: Araçlar suda ilerlemekte zorlandı İstanbul'da en fazla yağışı 113 kilogram ile Sarıyer aldı. Geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar suda ilerlemekte zorlandı. BiP'te paylaş

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