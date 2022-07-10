'Sen neden burada değilsin?': AK Parti'li Osman Nuri Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki

İstanbul'da sağanak yağmurun tedbirsizlik ve İBB'nin organizasyon eksikliği nedeniyle felakete dönüşmesinin ardından CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu ve ekibi tartışmaların odağına oturdu. İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu ortaya çıkarken CHP'nin İBB meclis sözcüsü Tarık Balyalı da mağdur İstanbul halkının yanında olan AK Partili isimleri eleştirirken kendi kendini ele verdi.

KONUMUNU AÇIK UNUTAN CHP İBB SÖZCÜSÜ TATİLDEN DEVLETE AKIL VERİRKEN YAKALANDI

İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin selin vurduğu Esenyurt'taki basın toplantısında İstanbul Valisi Yerlikaya'nın yanında olmasına tepki gösterdi. Bu sırada konumunu açık unutan Balyalı'nın bu tepki tweetini Balıkesir Edremit'te tatilden attığı ortaya çıktı.

Devletimizin Valisine her zaman saygımız sonsuz ama bu fotoğraf nedir Allah aşkına. Sayın İstanbul Valimiz yanında AKP’nin İl Başkanıyla birlikte yoğun yağıştan etkilenen bölgede basın toplantısı düzenliyor. Şimdi bu görüntü kabul edilebilir mi? pic.twitter.com/4kg39qEdgm REKLAM July 10, 2022

YİNE TATİLE ÇIKTI

Muğla Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu zor durumdayken görevinin başında olmaması büyük tepki topladı.

İmamoğlu, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım" diyerek İstanbul dışında olduğunu ifade etti.

KABAKTEPE'DEN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi.

"Afet bölgesine gitmemiz, orada vatandaşımızla birlikte olmamız, çalışmalara katkı sunmamızdan daha doğal ne olabilir?

Bunu sorgulamak yerine, 3 yıldır hiçbir afette görevinin başında, vatandaşın yanında olmayanlara şu soruyu sormak akıllıca olur;

“Sen neden burada değilsin?”"

Afet bölgesine gitmemiz, orada vatandaşımızla birlikte olmamız, çalışmalara katkı sunmamızdan daha doğal ne olabilir?



Bunu sorgulamak yerine, 3 yıldır hiçbir afette görevinin başında, vatandaşın yanında olmayanlara şu soruyu sormak akıllıca olur;



“Sen neden burada değilsin?” REKLAM July 10, 2022

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu’nun gidemediği Esenyurt'a AK Parti İl Başkanı gidince CHP’liler çıldırdı