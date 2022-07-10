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POLİTİKA

'Sen neden burada değilsin?': AK Parti'li Osman Nuri Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki

Dün gece İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı. İstanbul bu zor durumda iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise yine tatilde olması vatandaşlardan tepki topladı. İmamoğlu'nun gidemediği sel bölgesine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gitti. Vali Ali Yerlikaya ve Kabaktepe'nin sel bölgesine gitmesini hazmedemeyen İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı'nın ise attığı tweetle Balıkesir'de tatilde olduğu ortaya çıktı. Kabaktepe sosyal medya hesabından "3 yıldır hiçbir afette görevinin başında, vatandaşın yanında olmayanlara şu soruyu sormak akıllıca olur; “Sen neden burada değilsin?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sen neden burada değilsin?: AK Partili Osman Nuri Kabaktepeden İmamoğluna tepki
Arşiv - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İstanbul'da sağanak yağmurun tedbirsizlik ve İBB'nin organizasyon eksikliği nedeniyle felakete dönüşmesinin ardından CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu ve ekibi tartışmaların odağına oturdu. İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu ortaya çıkarken CHP'nin İBB meclis sözcüsü Tarık Balyalı da mağdur İstanbul halkının yanında olan AK Partili isimleri eleştirirken kendi kendini ele verdi.

KONUMUNU AÇIK UNUTAN CHP İBB SÖZCÜSÜ TATİLDEN DEVLETE AKIL VERİRKEN YAKALANDI

İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin selin vurduğu Esenyurt'taki basın toplantısında İstanbul Valisi Yerlikaya'nın yanında olmasına tepki gösterdi. Bu sırada konumunu açık unutan Balyalı'nın bu tepki tweetini Balıkesir Edremit'te tatilden attığı ortaya çıktı.

YİNE TATİLE ÇIKTI

Muğla Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu zor durumdayken görevinin başında olmaması büyük tepki topladı.

İmamoğlu, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım" diyerek İstanbul dışında olduğunu ifade etti.

KABAKTEPE'DEN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi.

"Afet bölgesine gitmemiz, orada vatandaşımızla birlikte olmamız, çalışmalara katkı sunmamızdan daha doğal ne olabilir?

Bunu sorgulamak yerine, 3 yıldır hiçbir afette görevinin başında, vatandaşın yanında olmayanlara şu soruyu sormak akıllıca olur;

“Sen neden burada değilsin?”"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

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