İstanbul’da beklenen fırtına ve yağış etkili oluyor: Uyarılar peş peşe geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan lodosun ardından bazı ilçelerde sağanak yağış başladı.
Sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodosun ardından Sultangazi ilçesinde dolu yağdı.
Şişli Halaskargazi Caddesi`nde vatandaşlar duraklara, iş yeri girişlerine ve binaların korunaklı yerlerine sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı. Ayrıca, sürücüler de yağıştan dolayı yavaş ilerleyebildi.
Bakırköy’de ise dalgalar sahile vurdu. Fırtına nedeniyle deniz seferlerinde aksama yaşanırken, Florya sahilinde dalgalar yükseldi.
Kentin bazı bölgelerinde yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu.