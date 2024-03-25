İstanbul’da beklenen fırtına ve yağış etkili oluyor: Uyarılar peş peşe geldi

MGM tarafından 25 Mart hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batı bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı. Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 25 Mart hava durumu tahminleri.