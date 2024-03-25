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Doğu Akdeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:52 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:54 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
Hatay ve Osmaniye çevrelerinde bugün öğle saatlerinden, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde ise akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarı yapıldı.


#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hatay
#Adana
#Osmaniye
#Kahramanmaraş
23 dakika önce
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