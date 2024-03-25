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Meteorolojiden 23 il için sarı kodlu uyarı! 25 Mart il il hava durumu yayınlandı

MGM tarafından 25 Mart hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batı bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı. Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 25 Mart hava durumu tahminleri.

11:28 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu. İşte bölge bölge hava durumu...

METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya il merkezi haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), Ankara, Çankırı, Eskişehir çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz'in yüksek kesimleride karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale'nin güneyi, Muğla'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük cevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

23 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 25 MART 2024

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.) 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16




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#ankara hava durumu
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