Gündem İstanbulda dev operasyon Ambarlı Limanında bir buçuk ton uyuşturucu yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da dev operasyon: Ambarlı Limanı'nda bir buçuk ton uyuşturucu yakalandı

İstanbul'da narkotik polisi, Meksika’dan Türkiye’ye kumaş getiren gemiyle uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren şüphelileri 2 aylık takibin ardından Ambarlı Limanı’nda yakaladı. Kumaş içerisinde gizlenmiş 1.5 ton marihuana ele geçiren polis, 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbulda dev operasyon: Ambarlı Limanında bir buçuk ton uyuşturucu yakalandı
İstanbul'da dev operasyon: Ambarlı Limanı'nda bir buçuk ton uyuşturucu yakalandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Meksika’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi.

DHA

Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. 2 ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye’ye kumaş getireceğini belirledi.


DHA


Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.


DHA


Operasyonda kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kg 640 gram marihuana ele geçirildi.

DHA

Polis H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı. Şüphelilerin Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağını yürüttüğü değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA: 5 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyon ile ilgili; 'Uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor, bugün de 1,5 ton İstanbul Haramid’de Meksika’dan gelen marihuana yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı' açıklaması yaptı.

Bakan Soylu talimat verdi: Uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırın
GÜNDEM
Bakan Soylu talimat verdi: Uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırın

Bakan Soylu'dan yeni operasyon açıklaması: Türkiye bunu ilk kez duyacak
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan yeni operasyon açıklaması: Türkiye bunu ilk kez duyacak

Çanakkale'de 4,5 kilo esrar yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Çanakkale'de 4,5 kilo esrar yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı

Mersin Limanı'nda konteyner gemisinde 48 kilo kokain ele geçirildi
GÜNDEM
Mersin Limanı'nda konteyner gemisinde 48 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi
GÜNDEM
Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi
Mutfak döşemelerinin altından çıktı

Mutfak döşemelerinin altından çıktı

Çil çil altın fışkırdı​: Bir anda milyoner oldular.
Hemen 911i arıyor

Hemen 911'i arıyor

​Apple'ın yeni özelliği polisleri bezdirdi.
TOGGun fiyatı ne kadar olacak?

​Bakan Varank duyurdu: Rakiplerine göre çok ucuz ve masrafsız
'Samimilerse buyursunlar er meydanına'

'Samimilerse buyursunlar er meydanına'

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: CHP'nin verdiği teklif samimiyetsiz ve tutarsız

Meksika'dan Ambarlı Limanı'na gelen gemide kumaş topları arasından 1,5 ton uyuşturucu çıktı.
Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

​Başkan Avcı: Gönül belediyeciliği anlamında elimizden gelen imkânları seferber ediyoruz.

​Bakanlık tek tek tespit etti: 28 Bin Kişi RADAR'a takıldı.

Herkes bu kayaları görmeye geliyor

Herkes bu kayaları görmeye geliyor

Beş milyon yıla yakın geçmişi olduğu biliniyor.

Bakan Soylu, Kadıköy'deki patlama yaşanan evde nelerin bulunduğunu açıkladı.

'​Türkiye'nin ev sahipliğinde masaya oturalım'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.