İstanbul'da dev operasyon: Ambarlı Limanı'nda bir buçuk ton uyuşturucu yakalandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Meksika’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi.

DHA

Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. 2 ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye’ye kumaş getireceğini belirledi.





DHA





Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.





DHA





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Operasyonda kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kg 640 gram marihuana ele geçirildi.

DHA

Polis H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı. Şüphelilerin Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağını yürüttüğü değerlendiriliyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA: 5 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyon ile ilgili; 'Uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor, bugün de 1,5 ton İstanbul Haramid’de Meksika’dan gelen marihuana yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı' açıklaması yaptı.

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