Mersin Limanı'nda konteyner gemisinde 48 kilo kokain ele geçirildi

Organize suç örgütleri hakkında haberler yapan Meksikalı bir gazeteci ise, kokanin ABD’de tutuklu bulunan ünlü uyuşturucu baronu “El Chapo” Guzman’ın liderliğini yaptığı Sinaloa Karteli’ne ait olduğunu iddia etti.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 400 milyon Meksika Pezosu (19 milyon 610 bin dolar) olduğu belirtiliyor.