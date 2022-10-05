Gündem Mersin Limanında konteyner gemisinde 48 kilo kokain ele geçirildi
MERSİN

Mersin Limanı'nda konteyner gemisinde 48 kilo kokain ele geçirildi

Mersin'de, polisin limanda düzenlediği operasyonda, muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 kokain ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Mersin Limanında konteyner gemisinde 48 kilo kokain ele geçirildi
48 kilo kokain yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvador'dan gelen 'Delphis Riga' isimli ve Hong Kong bandıralı konteyner gemisinde uyuşturucu madde bulunduğu tespitiyle harekete geçti.

Geminin limana yanaşmasıyla operasyonu başlatan ekipler, muz yüklü konteynerde arama yaptı. Konteynerin havalandırma boşluğunu açan ekipler, paketler halinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucuyla bağlantılı 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi

Meksika'da durdurulan bir TIR'dan 1,6 ton kokain çıktı: Los Angeles’a götürüyordu
FOTOĞRAF 10
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Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bakanlığa bağlı güvenlik güçleri ve Mexico City Başsavcılığı birimleri tarafından ortak yürütülen operasyon sonucunda Mexico City’de bir tırın gizli bölmelerine yerleştirilmiş bin 680 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirildi.
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Ele geçirilen kokainin birer kiloluk paketler halinde Kolombiya’dan yüklendiği, bir kısmının Mexico City‘ye, kalan kısmının ise ABD’nin Los Angeles şehrine götürülmek istendiği belirtildi.
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Yetkililer, 80’den fazla güvenlik görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda ayrıca Meksika vatandaşı 4 kişinin de gözaltına alındığını, zanlılardan 3’ünün ise zaten sabıka kaydının bulunduğunu bildirdi.
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Basın toplantısında konuşan Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanı Omar Garca Harfuch, yapılan operasyonla uyuşturucu kartellerinin finansal yapısına büyük bir darbe indirildiğine dikkat çekerken, ele geçirilen bin 680 kilogram kokainin Mexico City’de şimdiye kadar yakalanan en büyük miktar olduğunu ifade etti.
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Bakan Harfuch uyuşturucunun Sinaloa ve Durango eyaletlerinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne ait olduğunu belitti ancak kartelin ismini vermedi.
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Organize suç örgütleri hakkında haberler yapan Meksikalı bir gazeteci ise, kokanin ABD’de tutuklu bulunan ünlü uyuşturucu baronu “El Chapo” Guzman’ın liderliğini yaptığı Sinaloa Karteli’ne ait olduğunu iddia etti.
Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 400 milyon Meksika Pezosu (19 milyon 610 bin dolar) olduğu belirtiliyor.
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Meksika'da durdurulan bir TIR'dan 1,6 ton kokain çıktı: Los Angeles’a götürüyordu
Meksikalı yetkililer ABD'nin Los Angeles şehrine götürülmek üzere Kolombiya'dan yüklenen 1,6 tondan fazla kokain ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 400 milyon Meksika Pezosu (19 milyon 610 bin dolar) olduğu belirtiliyor.
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