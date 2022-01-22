Gündem İstanbulda Halk Ekmek büfesine saldıran şüpheli yakalandı
İSTANBUL

İstanbul’da Halk Ekmek büfesine saldıran şüpheli yakalandı

İstanbul Zeytinburnu’nda Halk Ekmek büfesine kiremit atarak saldırıda bulunan şahıs, iddiaya göre “Kapatın buraları. Fırıncılar aç mı kalacak? Kapatmazsanız burayı gece gelip yakarım” diye tehditler savurdu. Polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da Halk Ekmek büfesine saldıran şüpheli yakalandı
Saldırgan, elindeki kiremidi fırlatarak büfenin camını kırdı.

Olay, 21 Ocak günü saat 11.30’da Telsiz Mahallesi 314. Sokak üzerinde bulunan Halk Ekmek büfesinde gerçekleşti. İddialara göre, bir kişi “Sizin yüzünüzden fırıncılar aç mı kalacak? Burayı kapatacaksınız. Eğer kapatmazsanız gelir burayı yakarım” diyerek büfeye saldırmaya başladı.

Saldırgan, elindeki kiremidi fırlatarak büfenin camını kırdı. Ardından ekmek konulan bir kasayı da çöpe atan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Büfeyi işleten aile durumu polise bildirdi. Polis ekipleri saldırgan C.S’yi gözaltına aldı.

“Gece gelip yakarım’ diye tehditler savurup gitti”

Halk Ekmek bayiini işleten Erdoğan Metin, “Dün burada ekmek satıyordum. Müşteriler sırada bekliyordu. Sonra cam kırılma sesi duydum. Ben ilk başta dışarıda kaza oldu zannettim. Baktım dışarıda vatandaş bağırıyor. Elinden düşen kiremit parçalarını tekrar cama atarken bağırmaya başladı, ‘Kapatın buraları fırıncılar aç mı kalacak, evine ekmek götürmeyecek mi’ diye bağırdı. Sonra, ‘Kapatmazsanız burayı gece gelip yakarım’ diye tehditler savurup gitti” dedi.

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