Gündem Zeytinburnunda korkunç kaza Parmakları, otomobille kamyonun arasına sıkışarak koptu
İSTANBUL

Zeytinburnu’nda korkunç kaza: Parmakları, otomobille kamyonun arasına sıkışarak koptu

Zeytinburnu’nda park halindeki otomobilinin kapısını açan sürücünün parmakları yoldan kamyonla aracının kapısı arasına sıkışarak koptu. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Zeytinburnu’nda korkunç kaza: Parmakları, otomobille kamyonun arasına sıkışarak koptu
Otomobille kamyonun arasına sıkışan parmakları koptu.

Kaza, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Bayram Toprak, park halindeki otomobilinin yanına gelerek kapısını açtı. Toprak, otomobilin kapısını açtığı anda seyir halindeki kamyon aracın kapısına vurdu. Toprak’ın otomobil ile kamyon arasında sıkışan 2 parmağı koparak yere düştü.

Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken Toprak ve mahalleli kopan 2 parmağı yerden topladı. Yaralanan sürücü mahalleli tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

İHA

Olay anı kamerada

Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Bayram Toprak otomobiline binmek istediği sırada kamyonun kapıya çarpması görülüyor. Toprak çarpmanın etkisiyle kopan parmaklarını yerden topluyor. Mahalleli kazayı görerek Toprak’ın yardımına koşarken kamyon sürücüsü olay yerinden kaçıyor.

“Kaçması insanlık dışı hareket"

Parmakları kopan sürücünün amcasının oğlu Celal Toprak, “Amcamın oğlu arabayı park ediyor. Arkasından tam aşağı doğru inerken, sol eliyle arabayı açarken kamyon vuruyor. İki tane parmağını yerinden koparıyor ve durmadan kaçıyor. Sağ işaret parmağı ve baş parmağını koparıyor. Şu an hastanede tedavisi sürüyor. Parmakları mevcut. Kazadır, kimse kaza yapmak istemez ama kaçması insanlık dışı bir hareket” diye konuştu.

Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:45
Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İsmail K. hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan Talip S. ile çocukları ise motosiklet sürücüsünü görünce sinir krizi geçirdi.

Arızalı yürüyen merdiveni kullanan yaşlı kadının bacağı koptu
OYNAT 00:59
Arızalı yürüyen merdiveni kullanan yaşlı kadının bacağı koptu
Çin'de bir kadın, arızalı olduğu belirtilen yürüyen merdiveni kullanmak isteyince, bacakları merdivenlere sıkıştı. Yaşlı kadının sol bacağı koptu.

Yürüyen merdivende 5 yaşındaki çocuğun parmakları koptu
OYNAT 01:58
Yürüyen merdivende 5 yaşındaki çocuğun parmakları koptu
Başakşehir'de bir alışveriş merkezinde 5 yaşındaki çocuğun parmaklarının koptuğu yürüyen merdiven dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Tünel açarak evden çıktık

'Tünel açarak evden çıktık'

​Muş'ta tipinin yaşandığı köyde hayat iki gün durdu.
Zeytinburnunda korkunç kaza

Zeytinburnu'nda korkunç kaza

​Parmakları otomobille kamyonun arasına sıkışarak koptu.
Sedef Kabaş gözaltına alındı

​Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

​Hangi bankalar ne kadar promosyon veriyor?

​FETÖ'cüler Güney Afrika'da Mehmet Remzi Bey'in naaşını sahte belge düzenleyip taşımış.

Kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp üç ay dondurucuda sakladı.

​AB ülkelerinin yarısı borç batağında.

​Soğuk ve karlı havada İstanbul'daki evsizler anlaşmalı otellerde tek kişilik odalarda ağırlanıyor.

​Rusya, Romanya ve Bulgaristan'daki NATO güçlerinin çekilmesini talep etti.

​ABD'nin 4 yıl içinde çökeceğini iddia eden Prof. Thomas Dixon sorularımızı cevapladı.

​DEAŞ, Haseke'de hapishane bastı.

​Sancak bölgesinin eski müftüsü Muammer Zukorliç'in kedisi mezarından ayrılmıyor.

​TÜİK'in enflasyon hesaplamasına ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek.
Karne coşkusu

Karne coşkusu

​18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Görev süresi uzatıldı

Görev süresi uzatıldı

'OHAL Komisyonu' ​kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yukarı Bakma ve Kahraman’ın ortak meselesi?

Yukarı Bakma ve Kahraman’ın ortak meselesi?

​Sinema dünyasında birbirinden çok farklı kulvarlarda olan iki filmin meramı ortak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.