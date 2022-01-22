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ORDU

Ordu'da kadın cinayeti: Eşi tarafından tabancayla başından vurulan Aysel yaşamını yitirdi

Ordu'nun Aybastı ilçesinde Metin Yılmaz (53), tartıştığı eşi Aysel Yılmaz’ı (36) tabancayla başından vurarak öldürdü.

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Haber Merkezi DHA
Orduda kadın cinayeti: Eşi tarafından tabancayla başından vurulan Aysel yaşamını yitirdi
Aysel Yılmaz ile Metin Yılmaz.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Esenli Mahallesi Lise Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz’ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA

Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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