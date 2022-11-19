Gündem İstanbulda sahte altın operasyonu Kuyumcuları dolandırıyorlardı
İSTANBUL

İstanbul'da sahte altın operasyonu: Kuyumcuları dolandırıyorlardı

İstanbul'da düzenlenen operasyonla, kuyumculara sahte altın veya gramajıyla oynanmış altın satarak dolandırmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında, 20 sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 sahte çeyrek altın ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 32 bin lira nakit para ele geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbulda sahte altın operasyonu: Kuyumcuları dolandırıyorlardı
Yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kimliği belirsiz kişilerce sahte ya da gramajı düşürülmüş altınların İstanbul'da satılacağı bilgisini üzerine çalışma başlattı. Ekipler, önce şüphelilerin kullandığı aracı ve araç sahibinin kimliğini belirledi.

A.Ş. isimli kişi üzerine kayıtlı olduğu belirlenen aracın Silivri'de bulunduğu tespit edildi. A.Ş. isimli kişinin fotoğrafına erişen JASAT ekipleri, fotoğrafı kişilerin gidebileceği kuyumculara tek tek dağıttı.

Şüphelilerin kullandığı aracın bir kuyumcunun önünde park halinde görülmesi üzerine operasyon için harekete geçildi. Söz konusu 3 şüpheli, JASAT ekiplerince kuyumcudan sahte altın bozdururken suçüstü yakalandı. Şüphelilere yapılan üst aramasında, 20 sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 sahte çeyrek altın ile satıştan elde edildiği değerlendirilen 32 bin TL nakit para ele geçirildi.

KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATIYORLARMIŞ

İkisi kadın 3 şüphelinin "Yeni evliyim. Düğünümde takılan altınlarımı bozduracağım" diyerek ellerindeki sahte altınları kuyumculara sattıkları anlaşıldı.

AYNI SUÇTAN SABIKASI ÇIKTI

Yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, A.Ş. isimli kişinin yaklaşık 2 ay önce, Karaman'da, aynı suçtan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.

Siverek-Diyarbakır karayolunu üç saat ulaşıma kapatan kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
GÜNDEM
Siverek-Diyarbakır karayolunu üç saat ulaşıma kapatan kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
GÜNDEM
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Bakan Soylu CHP'li dört belediyeyi işaret edip açıkladı: Terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım
GÜNDEM
Bakan Soylu CHP'li dört belediyeyi işaret edip açıkladı: Terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım
Emlakçıdanakıl almaz tuzak

Emlakçıdan
akıl almaz tuzak

​Ev sattıkları müşterilerinin 1 milyon lirasını çaldılar.
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat

Hafta sonu plan yapacaklar dikkat

​Lodosun ardından hava durumu nasıl olacak?
Karadeniz gazı karaya bağlandı

​700 milyar dolarlık dev enerji.

​İstediği zammı alamayınca kapıyı balyozla kırdı.

​Rus ordusu çekildikten sonra bir ilk.

​İlk Rus gübre gemisi pazartesi yola çıkıyor.

​Keşifte en kalabalık yeri tespit etmiş.

​CHP ve İYİ Parti arasında aday belirleme yarışı.

​Patronlardan destek geldi.

​Kuzey Kore Lideri Kim'den füzeli gözdağı.

​'Terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım'

​Peru'daki kazada iki kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.