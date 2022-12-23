Gündem İstanbulda terör örgütü PKKnın gençlik yapılanmasına operasyon 12 gözaltı
İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'ne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda terör örgütü PKKnın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
PKK'nın gençlik yapılanmasına darbe

İstanbul Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin gençlik yapılanması olarak bilinen DGH mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.


Yapılan çalışmalarda örgüt mensubu olduğu tespit edilen 12 kişiye yönelik 8 ilçede, 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda 12 şüphelinin tamamı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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