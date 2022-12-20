Bakan Soylu 'Cudi'de terörist barınmayacak' diyerek duyurdu: 8 terörist daha etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada.
7,5 ay önce şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada.
Cudi'de, terörist barınmayacak.
Jandarma'mızın eline sağlık."
3 GÜNDE
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN
8 TERÖRİSTTEN 7'Sİ SARI TORBADA❗
7,5 ay önce Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de içinde olduğu
7 TERÖRİST DAHA
SARI TORBADA❗
Cudi'de, terörist
𝗕𝗔-𝗥𝗜𝗡-𝗠𝗔-𝗬𝗔-𝗖𝗔𝗞
Jandarma'mızın eline sağlık
3 GÜNDE