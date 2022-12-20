Bakan Soylu 'Cudi'de terörist barınmayacak' diyerek duyurdu: 8 terörist daha etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada.

7,5 ay önce şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada.

Cudi'de, terörist barınmayacak.

Jandarma'mızın eline sağlık."

3 GÜNDE

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN

8 TERÖRİSTTEN 7'Sİ SARI TORBADA❗



7,5 ay önce Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de içinde olduğu

7 TERÖRİST DAHA

SARI TORBADA❗



Cudi'de, terörist

𝗕𝗔-𝗥𝗜𝗡-𝗠𝗔-𝗬𝗔-𝗖𝗔𝗞



Jandarma'mızın eline sağlık — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 20, 2022

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