Gündem Bakan Soylu Cudide terörist barınmayacak diyerek duyurdu 8 terörist daha etkisiz
ANKARA

Bakan Soylu 'Cudi'de terörist barınmayacak' diyerek duyurdu: 8 terörist daha etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,5 ay önce şehit olan Jandarma İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu Cudide terörist barınmayacak diyerek duyurdu: 8 terörist daha etkisiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada.

7,5 ay önce şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada.

Cudi'de, terörist barınmayacak.

Jandarma'mızın eline sağlık."

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