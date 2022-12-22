Gündem MSB Saldırı girişiminde bulunan üç terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: Saldırı girişiminde bulunan üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Saldırı girişiminde bulunan üç terörist etkisiz hale getirildi
Foto/Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Köpeklerden kaçarken ezilme tehlikesi atlatan üniversiteli konuştu
OYNAT 00:26
Köpeklerden kaçarken ezilme tehlikesi atlatan üniversiteli konuştu
Rize'de sahipsiz köpeklerden kaçarken yola atlayan üniversite öğrencisi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde sahil kesiminde yürüyüş yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 3. sınıf öğrencisi Nuri S'yi, 4 sahipsiz köpek kovalamaya başladı.
Köpeklerden kaçmaya başlayan Nuri S, Menderes Bulvarı'nda yola atladı. Üniversite öğrencisi, bu sırada seyir halindeki otomobil sürücüsünün dikkati sayesinde kazadan son anda kurtuldu.
Köpekleri kovalayarak Nuri S'yi otomobile alan araçtakiler, öğrenciyi kaldığı yurda bıraktı.

Öte yandan olay anı otomobilin kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, köpeklerden kaçarken yola atlayan Nuri S'nin düşmesi, ayakkabısının ayağından çıkması ve genci fark ederek duran otomobil sürücüsünün aracın farlarını köpeklerin üzerine tutması yer alıyor.
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