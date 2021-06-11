Gündem İstinaftan HDPli Leyla Güvene ret 22 yıl 3 ay hapis cezası onandı
POLİTİKA

İstinaftan HDP'li Leyla Güven'e ret: 22 yıl 3 ay hapis cezası onandı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen tutuklu HDP'li Leyla Güven'in yargılandığı davada, 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aldığı 22 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Haber Merkezi DHA
İstinaftan HDPli Leyla Güvene ret: 22 yıl 3 ay hapis cezası onandı
Leyla Güven

TBMM'de, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen eski HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, 22 Aralık 2019'da yargılandığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

  • Leyla Güven'in avukatları, yerel mahkemenin kararının bozulması ve yargılama sürecinin devam etmesi nedeniyle tutukluluk halinin sonlandırılması istemiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

HDP'li Leyla Güven hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı
GÜNDEM
HDP'li Leyla Güven hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı

Cezası onandı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, Güven'in kaçma şüphesi olduğuna, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına, üzerine atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğuna karar vererek, başvuruyu esastan reddetti. İstinaf mahkemesi, Leyla Güven'in 22 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

HDP'li Leyla Güven cezaevine gönderildi
GÜNDEM
HDP'li Leyla Güven cezaevine gönderildi

HDP'li Leyla Güven'e terör soruşturmasından yargılandığı davada 22 yıl ceza verildi
GÜNDEM
HDP'li Leyla Güven'e terör soruşturmasından yargılandığı davada 22 yıl ceza verildi

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklandı: CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı
GÜNDEM
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklandı: CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı

Abone Ol Google News
Kastamonuda film gibi olay

Kastamonu'da film gibi olay

Camiden anons yaptırıp köylüleri kandırmışlar.
Kanamaya neden olabilir

Kanamaya neden olabilir

​Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat.
Yılmaz Erbek Apartmanı depremde göz göre göre yıkılmış: Yetersiz denetim, işçilik hatası, eksik malzeme

38 noktada çalışmalar sürüyor.

​İsrail ve İsveç firmaları Türkiye'ye satışları durdurdu.

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​Beş terörist daha etkisiz hale getirildi.

Koca: Bu sabahtan itibaren randevu alabilecekler

​Eriksen'in kalbinin durduğu sırada soğukkanlılıkla müdahalede bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.