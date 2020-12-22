HDP'li Leyla Güven cezaevine gönderildi

Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapse mahkum edilen eski HDP'li vekil Leyla Güven, saklandığı HDP'li Semra Güzel'in evinde dün gece gözaltına alınmıştı. Güven, işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Hakkında verilen kararın okunmasının ardından Güven, cezaevine konuldu.
Güven'i evinde saklayan HDP'li Güzel hakkında soruşturma
Güven'i evinde saklayan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında TCK'nin 283. maddesindeki "Suçluyu kayırma" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Söz konusu madde, suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimselere altı aydan beş yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
- Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 2 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.