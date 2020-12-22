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POLİTİKA

HDP'li Leyla Güven cezaevine gönderildi

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen HDP'li Leyla Güven, göz altına alınmasının ardından cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi AA
Leyla Güven, HDP'li Semra Güzel'in evinde gözaltına alınmıştı.
Leyla Güven, HDP'li Semra Güzel'in evinde gözaltına alınmıştı.

Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapse mahkum edilen eski HDP'li vekil Leyla Güven, saklandığı HDP'li Semra Güzel'in evinde dün gece gözaltına alınmıştı. Güven, işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Hakkında verilen kararın okunmasının ardından Güven, cezaevine konuldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teröristleri öven ve cenazesine giden HDP'li Güven ile Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesini eleştirdi. HDP'ye göz kırpan CHP lideri, 'Bu yapılan hukuksuzluktur' dedi. Oysa HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak' ifadelerini kullanmıştı.

Güven'i evinde saklayan HDP'li Güzel hakkında soruşturma

Güven'i evinde saklayan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında TCK'nin 283. maddesindeki "Suçluyu kayırma" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Söz konusu madde, suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimselere altı aydan beş yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

  • Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 2 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

HDP'li Leyla Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı
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HDP'li Leyla Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı

HDP'li Leyla Güven'e terör soruşturmasından yargılandığı davada 22 yıl ceza verildi
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