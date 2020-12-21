HDP'li Leyla Güven'e terör soruşturmasından yargılandığı davada 22 yıl ceza verildi

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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