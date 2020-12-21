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Gündem HDPli Leyla Güvene terör soruşturmasından yargılandığı davada 22 yıl ceza verildi
DİYARBAKIR

HDP'li Leyla Güven'e terör soruşturmasından yargılandığı davada 22 yıl ceza verildi

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Leyla Güven
Leyla Güven

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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