Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklandı: CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından iki isim gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ise İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Berberoğlu'nun Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

Haber Merkezi 04 Haziran 2020, 22:07 Son Güncelleme: 05 Haziran 2020, 00:33 AA