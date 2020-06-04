Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklandı: CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı. Kararla birlikte iki isim de Diyarbakır'daki evlerinden gözaltına alındı.
HDP'li iki isim tutuklandı
Gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları'nın tutuklandığı belirtildi.
- HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.
TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.
Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.
Enis Berberoğlu evinde gözaltına alındı
- Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Berberoğlu'nun Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.