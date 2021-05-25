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3. SAYFA İSTANBUL

İTÜ'lü Halit'i İstiklal Caddesi'nde bıçaklayarak öldürmüşlerdi: İki sanığın hapis cezalarını istinaf onadı

İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Halit Ayar'ı kendilerine para vermediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 3’er ay hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Haber Merkezi DHA
İTÜlü Haliti İstiklal Caddesinde bıçaklayarak öldürmüşlerdi: İki sanığın hapis cezalarını istinaf onadı
Halit Ayar

İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden olay tarihinde yeni mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019’da 2 arkadaşıyla birlikte oturduğu Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki tramvay durağında, yanlarına gelen Emra Yaşar ve Erhan Kurdal tarafından istedikleri parayı vermediği için bıçaklanarak öldürüldü. Ellerinde kırık cam şişesi de bulunan 2 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında “Bir suçu işleyememekten dolayı duydukları infialle kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Ayar’ın iki arkadaşına karşı eylemlerinden dolayı “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 26’şar yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı öldürenlere müebbet

İki sanık hakkında ayrıca “Nitelikli yağmaya teşebbüs” suçundan 22 yıl 6’şar aydan 33’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

29 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASI

Yerel mahkemece yapılan yargılamada sanıklar, “Bir suçu işleyememekten dolayı duydukları infialle kasten öldürme” ve “Birden fazla kişiyle gece vakti silahlı yağma” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatları ise kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

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İSTİNAF ONADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ın istinaf başvurularını karara bağladı. Daire, kararında soruşturma sonuçlarına göre uygun şekilde suç niteliklerinin tayin edildiğini, sanık savunmalarının inandırıcı gerekçelerle reddedildiğini bildirerek, bozma talebini reddedip, verilen cezaları onadı.

  • Sanık avukatlarının, onama kararını Yargıtay’a temyiz ettikleri öğrenildi.

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