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Gündem İTÜlü Halit Ayar cinayetinde gerekçeli karar açıklandı Takdiri indirime gerek duyulmamıştır
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İTÜ'lü Halit Ayar cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Takdiri indirime gerek duyulmamıştır

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu Halit Ayar’ın bıçaklanarak öldürülmesine yönelik davada

Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'a ağırlaştırılmış müebbet ve 29'ar yıl 3'er aylık hapis cezaları verilmişti. Mahkeme, gerekçeli kararı açıkladı: "Sanıklar hakkında haksız tahrik indirimi yapılması mümkün değildir. Fiilden sonra olay yerinden kaçan, 155 veya 112'yi aramayan, yaralılara yardım etmemiş olan, adli sicil kayıtlarından anlaşılacağı üzere suç işleme hususundaki eğilimleri, sosyal ilişkileri, cezanın sanıklar üzerindeki etkisi, geçmişleri ve verilen cezanın ıslah edici etkisi de dikkate alınarak lehlerine takdiri indirim maddesinin uygulanmasına gerek duyulmamıştır."

Haber Merkezi DHA
İTÜ'lü Halit Ayar cinayetinde gerekçeli karar açıklandı.
İTÜ'lü Halit Ayar cinayetinde gerekçeli karar açıklandı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümünden mezun olan Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'a, "Nitelikli öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan verdiği 29'ar yıl 3'er aylık hapis cezalarına ilişkin kararının gerekçesini açıkladı.

Arkadaşıyla son kez buluşacaktı

28 sayfalık gerekçeli kararda, Halit Ayar'ın olay günü yurt dışına gidecek olan bir arkadaşı ile son kez buluşmak için Beyoğlu'na gittiği, üç arkadaşın eğlendikten sonra evlerine gitmek üzere 04.10 sıralarında Şişhane metro durağına gittikleri, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal ile karşılaştıkları anlatıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 01:10
İstiklal Caddesi'ndeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.


Para alamayınca saldırdılar

Sanıkların maktul Halit Ayar ve arkadaşlarından bira istediği anlatılan gerekçeli kararda, Halit Ayar ve arkadaşlarının biralarını sanıklara verdiği ancak sanıkların bununla yetinmeyerek para istedikleri, Halit Ayar ve arkadaşlarının para vermemesi üzerine saldırmaya başladıkları, bu şekilde taraflar arasında kavga çıktığı, sanık Erhan Kurdal'ın elindeki bira şişesiyle herhangi bir müdahalesi olmayan Halit Ayar ve arkadaşlarına vurduğu, Emra Yaşar'ın da kavgaya dahil olduğu, belinden çıkardığı bıçakla Halit Ayar'ı sol göğüs tarafından yaraladığı, Halit Ayar'ın arkadaşlarının bu sırada olay yerinden uzaklaştıkları kaydedildi.

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Yardıma gelen arkadaşım da bıçaklandı

Halit Ayar'ın da olay yerinden kaçmak istediği ancak aldığı bıçak yarası nedeniyle yere düştüğü bilgisine yer verilen iddianamede, Ayar'ın arkasından giden Emra Yaşar'ın elindeki bıçakla yerde yatar vaziyette duran Halit Ayar'ı sırtından bıçaklamaya devam ettiği, "Halit Ayar yerden kalkmak istedi ise de bu kez diğer sanık Erhan Kurdal yanına gelerek tekmelemesi nedeniyle yerden kalkamadı. Halit Ayar'ın arkadaşı Mustafa Sinan Nalçacı tekrar olay yerine gelip sanıklara engel olmak istediyse de, sanık Emra Yaşar, Mustafa Sinan Nalçacı'ya bıçak sallayıp birkaç yerinden yaraladı. Bu nedenle Halit Ayar'ın arkadaşları olay yerine yaklaşamayıp kaçtılar" denildi.
  • Halit Ayar'ın olaydan sonra kaldırıldığı hastanede aynı gece yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, "Olay sırasında bıçağı Emra Yaşar'ın kullandığı, diğer sanık Erhan Kurdal'ın da bu sanığın yanında bulunup olaylara elindeki bira şişesi ile katılarak maktül ve katılanlara şişe ve tekmeye vurduğu tüm dosya kapsamında anlaşılmakla sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına karar verildiği" belirtildi.

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Ortak hareket ettiler vurgusu

Sanıkların Halit Ayar ve arkadaşlarına yönelik yağma suçunu işlemek kastıyla hareket ettikleri kaydedilen gerekçeli kararda, "Sanıkların suçun işlenmesinde yaptıkları katkının suçun icrası açısından birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu, her bir sanığın suç işleme kararının yanı sıra fiil üzerinde de ortak hakimiyet kurdukları, sanık Erhan Kurdal'ın diğer sanık Emra Yaşar ile birlikte irade birliği içerisinde ve fiil üzerinde ortak hakimiyet kurarak suça müşterek fail olarak katıldığı kabul edilerek; sanıkların iştirak halinde birden fazla kişi ile birlikte gece vakti silahla yağma suçuna teşebbüs suçunu ve iştirak halinde başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme suçunu işledikleri her türlü şüpheden uzak olarak sabit görülmüştür" denildi.
  • Mahkeme gerekçeli kararında, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanıkların kasıtlarının yoğunluğunu gerekçe göstererek sanıklara, "Birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiğini belirtti.

Gerekçeli kararda, sanıkların Halit Ayar'ın iki arkadaşına yönelik eyleminin öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturmadığını, katılanların hayati tehlike geçirmediklerini gerekçe göstererek, sanıkların bu iki katılan yönünden eylemlerinin, "Nitelikli adam öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturmadığı belirtildi.

'Takdiri indirim uygulamasına gerek duyulmamıştır'

Gerekçeli kararda, Halit Ayar ve arkadaşlarının herhangi bir haksız eyleminin bulunmadığı, haksız eylemi başlatan tarafın sanıklar olduğu belirtilerek, "Sanıklar hakkında haksız tahrik indirimi yapılması mümkün değildir. Fiilden sonra olay yerinden kaçan, 155 veya 112'yi aramayan, yaralılara yardım etmemiş olan, adli sicil kayıtlarından anlaşılacağı üzere suç işleme hususundaki eğilimleri, sosyal ilişkileri, cezanın sanıklar üzerindeki etkisi, geçmişleri ve verilen cezanın ıslah edici etkisi de dikkate alınarak lehlerine takdiri indirim maddesinin uygulanmasına gerek duyulmamıştır" denildi.

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