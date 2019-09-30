İstanbul İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri için istenen ceza belli oldu İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri için istenen ceza belli oldu İstanbul İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül'de İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. İki şüpheli için, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

Haber Merkezi 30 Eylül 2019, 15:39 Son Güncelleme: 30 Eylül 2019, 15:55 DHA