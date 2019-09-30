İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri için istenen ceza belli oldu

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.
- Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Y. ve Erhan K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.
- Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.
Olay
Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanan iki arkadaştan 23 yaşındaki Halit Ayar yaşamını yitirmiş, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.