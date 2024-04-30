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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu mazbatasını aldı

İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) mazbatasını aldı.

15:23 - 30/04/2024 Salı
DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Dervişoğlu, görevinin ve sorumluluğunun farkında olduğunu belirterek, "Dava arkadaşlarımıza layık olmak için elimden geleni yapacağım ve milletimize hizmet yolculuğunu da dava arkadaşlarımla el ele, gönül gönüle sürdürme gayretine gireceğim. Herkes emin olsun Türkiye'nin yaralarını birbirimize sarılarak saracağız. Türkiye'nin sıkıntılarını yine gönül birlikteliği içinde aşmaya çalışacağız. Önümüze çıkarılmak istenen engelleri de bir bir geçeceğiz. Ağır bir süreç bekliyor Türkiye'yi. İYİ Parti parlamento grubu ve parti teşkilatları olarak da hazırlıklarımız tamam. Her şeye verilecek bir cevabımız, her konuda söylenecek de lafımız var. İyiler ve cesurlar bundan yaklaşık 7 yıl önce bir parti kurdular ve çok şeyi değiştirdiler. Şimdi demokrasi geleneklerimize uygun bir kongre ile genel başkanını değiştirdiler. O değişiklik de göreceksiniz çok şeyin değişmesine vesile olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugünden itibaren mazbatamı aldım. Yarın Sayın Genel Başkanımızdan görevi teslim alacağım ve o an itibarıyla de partimizin iktidar yolculuğunu başlatacağım" dedi.


Partideki istifalar: Herkesin hayrın peşinde koşmasını temenni ediyorum

Dervişoğlu, partideki istifalara ilişkin soru üzerine, "Görevi teslim almadım. İstifa var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama özellikle böyle 3 adaylı bir kongreden sonra birtakım kırgınlıklar olabilir. Hayal kırıklıkları olabilir. O hayal kırıklıklarına bağlı olarak da insanın ağzından bazen kontrolsüz laflar çıkabilir. Ben o kongre salonunda da söyledim, burada da söylüyorum; 'kazanan kim olursa olsun ben onun kolunda çıkacağım bu salondan' dedim. Kongre sürecinde de hepimiz aynı kararlılıktaydık. Çünkü hepimiz kazanacağımıza inanıyorduk. Allah bana nasip etti. Ben Cenabıhak'tan kendim için, ülkem için, milletim için, partim için hayırlı olanı nasip etmesini istedim. Ben herkesin hayrın peşinde koşmasını temenni ediyorum"
ifadelerini kullandı.

İYİ Parti kurultayında delegelerden Günay Kodaz'a hakaret

İYİ Parti'de Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Günay Kodaz'ın genel başkanlık için yarıştığı 5. Olağanüstü Kurultayı'nda gergin anlar yaşandı. Adaylardan Kodaz, ikinci turun ardından kürsüye çıkarak kedisine oy veren üç kişinin Koray Aydın’a oy vermesini istedi. Kodaz, “İkinci turda ben oyumu Koray Aydın’a verdim. Bana oy verenlerin de Koray Aydın’ı desteklemesini istiyorum.” dedi. Bunu üzerine Dervişoğlu’nu destekleyen partililer Kodaz’a hakaret etti. Partililerden kimisi “Ş……Z” derken, kimisi de, “Senin bu yaptığın iş mi” , “İndirin şu kadını” dedi. Kimi delege ise kürsüye doğru ilerledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Kodaz'ın kürsüyü terk ederek sahneden indiği anlar ise kameraya yansıdı.


#Müsavat Dervişoğlu
#İYİ Parti
#Mazbata
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