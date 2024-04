İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu mazbatasını aldı

Dervişoğlu, görevinin ve sorumluluğunun farkında olduğunu belirterek, "Dava arkadaşlarımıza layık olmak için elimden geleni yapacağım ve milletimize hizmet yolculuğunu da dava arkadaşlarımla el ele, gönül gönüle sürdürme gayretine gireceğim. Herkes emin olsun Türkiye'nin yaralarını birbirimize sarılarak saracağız. Türkiye'nin sıkıntılarını yine gönül birlikteliği içinde aşmaya çalışacağız. Önümüze çıkarılmak istenen engelleri de bir bir geçeceğiz. Ağır bir süreç bekliyor Türkiye'yi. İYİ Parti parlamento grubu ve parti teşkilatları olarak da hazırlıklarımız tamam. Her şeye verilecek bir cevabımız, her konuda söylenecek de lafımız var. İyiler ve cesurlar bundan yaklaşık 7 yıl önce bir parti kurdular ve çok şeyi değiştirdiler. Şimdi demokrasi geleneklerimize uygun bir kongre ile genel başkanını değiştirdiler. O değişiklik de göreceksiniz çok şeyin değişmesine vesile olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugünden itibaren mazbatamı aldım. Yarın Sayın Genel Başkanımızdan görevi teslim alacağım ve o an itibarıyla de partimizin iktidar yolculuğunu başlatacağım" dedi.