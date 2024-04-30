İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu mazbatasını aldı

Dervişoğlu, partideki istifalara ilişkin soru üzerine, "Görevi teslim almadım. İstifa var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama özellikle böyle 3 adaylı bir kongreden sonra birtakım kırgınlıklar olabilir. Hayal kırıklıkları olabilir. O hayal kırıklıklarına bağlı olarak da insanın ağzından bazen kontrolsüz laflar çıkabilir. Ben o kongre salonunda da söyledim, burada da söylüyorum; 'kazanan kim olursa olsun ben onun kolunda çıkacağım bu salondan' dedim. Kongre sürecinde de hepimiz aynı kararlılıktaydık. Çünkü hepimiz kazanacağımıza inanıyorduk. Allah bana nasip etti. Ben Cenabıhak'tan kendim için, ülkem için, milletim için, partim için hayırlı olanı nasip etmesini istedim. Ben herkesin hayrın peşinde koşmasını temenni ediyorum"

ifadelerini kullandı.