İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Bıyık partisinden istifa etti

28 Mayıs seçimlerinin hemen akabinde Millet ittifakının iki önemli bileşeni olan CHP ve İYİ Parti’de seçimlerin neden kaybedildiği ile ilgili tartışmalar yapıldı. CHP bu muhasebeyi kongre süreci ve değişim tartışmaları ile belirli bir evreye taşırken, İYİ Parti Akşener’in Genel Başkanlığını tahkim ettiği ve iç tartışmaları ertelediği bir kongre sürecinden geçmişti. Akşener ve İYİ Parti’nin 31 Mart seçimleri öncesinde kamuoyuna deklare ettiği hür ve müstakil siyaset, partinin ittifak ya da işbirliği