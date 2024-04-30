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İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Bıyık partisinden istifa etti

Trabzon'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

13:31 - 30/04/2024 الثلاثاء
DHA
Mustafa Bıyık
Mustafa Bıyık

İYİ Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirken, rakibi Koray Aydın'ı destekleyen Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu.


İYİ Parti kurultayında delegelerden Günay Kodaz'a hakaret

İYİ Parti'de Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Günay Kodaz'ın genel başkanlık için yarıştığı 5. Olağanüstü Kurultayı'nda gergin anlar yaşandı. Adaylardan Kodaz, ikinci turun ardından kürsüye çıkarak kedisine oy veren üç kişinin Koray Aydın’a oy vermesini istedi. Kodaz, “İkinci turda ben oyumu Koray Aydın’a verdim. Bana oy verenlerin de Koray Aydın’ı desteklemesini istiyorum.” dedi. Bunu üzerine Dervişoğlu’nu destekleyen partililer Kodaz’a hakaret etti. Partililerden kimisi “Ş……Z” derken, kimisi de, “Senin bu yaptığın iş mi” , “İndirin şu kadını” dedi. Kimi delege ise kürsüye doğru ilerledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Kodaz'ın kürsüyü terk ederek sahneden indiği anlar ise kameraya yansıdı.


#İYİ Parti
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