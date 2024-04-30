Merkez sağ izi siliniyor

Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanlığa seçildiği İYİ Parti’de merkez sağ izleri yönetimde azaldı. 25 Ekim 2017’de Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ önderliğinde kurulan İYİ Parti’nin ilk kadrolarında farklı siyaset yelpazelerinden isimler öne çıktı. Bu çerçevede DYP, ANAP ve DSP kökenli isimler kadrolarda yer almıştı. Ancak geçen süreçte bu kadrolara ilişkin kan kaybı yaşandı. Geçen yıl yapılan genel seçimin ardından İYİ Parti’den

bir bir istifalar gelmeye başladı.

ÇOĞU İSTİFA ETTİ

Akşener’i eleştirerek partiden istifa eden isimler ağırlıkla merkez sağı temsil edenlerden oldu. Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz, Ahat Andican ilk istifa eden isimler arasında yer alırken, yerel seçime doğru istifa edenlerin sayısı da arttı. Salim Ensarioğlu, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Bahadır Erdem de yerel seçimden önce istifa edenler kervanına katıldı. Yerel seçimden sonra ise Birol Aydemir ve Bilge Yılmaz partiden istifa etti. Bu isimlerin merkez sağ siyasetinde söz sahibi oldukları ve parti içerisinde bu düşünceyi destekledikleri biliniyor.

GİK’TE YOKLAR

Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanlığa seçildiği olağanüstü kongrede de Genel İdare Kurulu’nda (GİK) bazı değişimler yaşandı. Bu kapsamda önceki genel başkan Meral Akşener’in en yakınlarından olan, merkez sağ siyasetinden gelen Ayfer Yılmaz, Ayşe Sucu ve Taner Demirer gibi isimlerin yönetimde yer almaması dikkat çekti. Dervişoğlu’nun yeni GİK listesinde milliyetçi isimlerin varlığı da dikkat çekti.

Koray Aydın

Aydın artık düz vekil

İYİ Parti’de liderliği Müsavat Dervişoğlu’na kaptıran Koray Aydın, bu nedenle İYİ Parti Grup Başkanlığı’nı da bıraktı. Aydın’ın sosyal medya hesabındaki biyografi kısmında sadece “İYİ Parti Ankara Milletvekili” yazıyor. Meral Akşener, milletvekili olmadığı için İYİ Parti’nin Meclis Grup Başkanlığı koltuğunda Aydın oturuyordu. Dervişoğlu’nun İzmir Milletvekili olması nedeniyle Aydın’ın bu titri de sona erdi. Hafta sonu yapılan Olağanüstü Kongre’de parti yönetim kadrosunda yaşanan değişimin partinin Meclis ayağında da sürmesi bekleniyor.

ERHAN USTA İSTİFA ETTİ

Kongrede Koray Aydın’a destek veren isimlerle yeni yönetimin diyaloğunun nasıl olacağı merak ediliyor. Aydın’ın ekibi, Akşener döneminde de yer yer tasfiyeye uğramıştı. Bu kapsamda dün Erhan Usta kongrede Aydın’ı desteklediği için grup başkanvekilliği görevinden istifa etti: “Görevime devam etmem siyasi nezakete uygun olmayacaktır.”







