AK Parti Gençlik Kolları'ndan istifa ettiği iddia edilen kişiler CHP'li çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda 52 saattir süren aksaklığa ilişkin, "İBB'li yöneticiler yaptıkları açıklamada 'teknik arıza' olduğunu ifade etti. Oysa 'teknik arıza' işlemciye dairdir, metro hattındaki sorun teknik değil fiziki kazadır. İBB'li yöneticiler bir açıklama daha yaparak 'temas' olduğunu söyledi. Oysa temas birbirine dokunduğunda olur, metro hattındaki durum temas değil, toslamadır" dedi. Kabaktepe, "Ne yazık ki CHP'li İBB belediyesi gerçekleri açıklamak yerine İstanbulluları kandırmanın derdine düşmüş, tuhaf, tutarsız ve sahte açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltıyor." ifadelerini kullandı. Kabaktepe, 'Yakup'un keçisi damdan düştü' vakası ile karşı karşıya olduklarını söyledi.