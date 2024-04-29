CHP yandaşı medya, "AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları'ndan istifa eden 20 kişi, CHP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'na katıldı." şeklinde haberleri kamuoyuna servis etti.
AK Parti Gençlik Kolları'ndan istifa ettiği iddia edilen kişiler CHP'li çıktı
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Orkun Güzel, söz konusu iddiaları X hesabından yaptığı paylaşımla yalanlayarak, bahse konu görseldeki kişilerin CHP'li olduğunu açıkladı.
"Her yaptıkları iş sahtekarlıklarla dolu"
Güzel, fotoğrafta yer alan CHP'lileri isim isim açıkladı.