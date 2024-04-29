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AK Parti Gençlik Kolları'ndan istifa ettiği iddia edilen kişiler CHP'li çıktı

Diyarbakır'da, AK Parti İl Gençlik Kolları'nda görevli 20 kişinin istifa ederek CHP'ye geçtiği iddia edildi. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Orkun Güzel, söz konusu iddiaları yalanlayarak, bahse konu görseldeki kişilerin CHP'li olduğunu isim isim açıkladı.

23:39 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Diyarbakır'da AK Parti'den CHP'ye geçtiği öne sürülen gençler ve CHP'deki görevleri.
Diyarbakır'da AK Parti'den CHP'ye geçtiği öne sürülen gençler ve CHP'deki görevleri.

CHP yandaşı medya, "AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları'ndan istifa eden 20 kişi, CHP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'na katıldı." şeklinde haberleri kamuoyuna servis etti.

AK Parti Gençlik Kolları'ndan istifa ettiği iddia edilen kişiler CHP'li çıktı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Orkun Güzel, söz konusu iddiaları X hesabından yaptığı paylaşımla yalanlayarak, bahse konu görseldeki kişilerin CHP'li olduğunu açıkladı.

"Her yaptıkları iş sahtekarlıklarla dolu"

"Siyaset, millete hizmet etmek için yapılır. AK Parti, milletin bağrından çıkmış, ülkemize ve milletimize büyük değerler katmıştır."
diyen Güzel,
"'AK Parti Gençlik Kollarından istifa edip, CHP Gençlik Kollarına katılan 20 genç(!)' YALANI siyasetin seviyesini oldukça düşürmektedir. Her yaptıkları iş sahtekarlıklarla dolu, son örneği de Diyarbakır...
" ifadelerini kullandı.

Güzel, fotoğrafta yer alan CHP'lileri isim isim açıkladı.


AK Parti İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye 'temas' tepkisi: Gerçekler yerine sahte açıklamalarla kamuoyu yanıltılıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda 52 saattir süren aksaklığa ilişkin, "İBB'li yöneticiler yaptıkları açıklamada 'teknik arıza' olduğunu ifade etti. Oysa 'teknik arıza' işlemciye dairdir, metro hattındaki sorun teknik değil fiziki kazadır. İBB'li yöneticiler bir açıklama daha yaparak 'temas' olduğunu söyledi. Oysa temas birbirine dokunduğunda olur, metro hattındaki durum temas değil, toslamadır" dedi. Kabaktepe, "Ne yazık ki CHP'li İBB belediyesi gerçekleri açıklamak yerine İstanbulluları kandırmanın derdine düşmüş, tuhaf, tutarsız ve sahte açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltıyor." ifadelerini kullandı. Kabaktepe, 'Yakup'un keçisi damdan düştü' vakası ile karşı karşıya olduklarını söyledi.


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