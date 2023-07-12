İYİ Parti'li Koray Aydın: Aytun Çıray kantarın topuzunu kaçırdı

İYİ Parti ile FETÖ'yü irtibatlandırmaya çalışma çalışmanın Çıray'a yakışmadığını söyleyen Aydın, "Ben İYİ Parti'nin Kurucu Teşkilat Başkan'ıydım, yüzlerce il ve ilçe başkanı ataması yaptım, bir tane FETÖ ile irtibatlı kişi görmüş mü acaba? Kendisi de iyi biliyor, biz milletvekili adaylarımızı devletin ilgili kurumları kanalıyla bir güvenlik soruşturmasına tabi tutmuş bir siyasi partiyiz. Bu hususlara ne kadar dikkat ettiğimizi kendisi de çok iyi biliyor. Bugün hala Başkanlık Divan'ımızda, GİK'te FETÖ ile mücadele etmiş çok arkadaşımız var. Kendisi İYİ Parti'den istifa ederek yeni bir yol çizmiştir, eski İYİ Partili sıfatıyla maziyi taşlamasının bir anlamı yok. Ben ve benim gibi birçok arkadaşım biz kırk yıl siyaset yaptığımız MHP'den ayrıldık, MHP'ye dair eleştirilerimizi MHP'nin içindeyken yaptık, ayrıldığımız partiye tek bir kötü söz dahi söylemedik. Türkiye'yi ilgilendiren konularda siyasi eleştiri yapacaksak yapıyoruz. Sayın Çıray'a da siyasi etik gereği tavsiyem budur. Kendisi için en uygun olanı bu yanlış dil ve üsluptan vazgeçmesidir.” diye konuştu.