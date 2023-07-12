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İYİ Parti'li Koray Aydın: Aytun Çıray kantarın topuzunu kaçırdı

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, partisinden istifa ettikten sonra sert eleştirilerde bulunan Aytun Çıray'ın 'kantarın topuzunu kaçırdığını' söyledi. Aydın, "Eski İYİ Partili sıfatıyla maziyi taşlamasının bir anlamı yok. Bu yanlış dil ve üsluptan vazgeçmeli." dedi.

12:27 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, partisinden istifa eden Aytun Çıray'ın eleştirileriyle 'kantarın topuzunu kaçırdığını' söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, partisinden istifa eden Aytun Çıray'ın eleştirileriyle 'kantarın topuzunu kaçırdığını' söyledi.

İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından eski partisini sert sözlerle eleştiren Aytun Çıray, Meral Akşener'i siyasi canlı bombaya benzetmiş ve FETÖ'den yargılanması gereken kişileri aday yaptığını belirtmişti.

Çıray, "FETÖ'den yargılanması gerekenlere listelerde yer verileceğini öğrenmem istifa kararımı kesinleştirdi. Başka çok güçlü siyasi gerekçeler de var..." demişti.

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Çıray'ın eleştirileriyle ilgili Sözcü gazetesine konuştu.

'Kantarın topuzunu kaçırdığını düşünüyorum'


"Aytun Bey'in demeçlerini takip ediyorum. Burada kendisinin her bir eleştirisine de cevap vermeyi uygun görmüyorum."
diyen Aydın,
"Her insan eleştiri yapabilir ancak son açıklamalarında kantarın topuzunu kaçırdığını düşünüyorum."
ifadelerini kullandı.

'Bu yanlış dil ve üsluptan vazgeçmeli'

İYİ Parti ile FETÖ'yü irtibatlandırmaya çalışma çalışmanın Çıray'a yakışmadığını söyleyen Aydın, "Ben İYİ Parti'nin Kurucu Teşkilat Başkan'ıydım, yüzlerce il ve ilçe başkanı ataması yaptım, bir tane FETÖ ile irtibatlı kişi görmüş mü acaba? Kendisi de iyi biliyor, biz milletvekili adaylarımızı devletin ilgili kurumları kanalıyla bir güvenlik soruşturmasına tabi tutmuş bir siyasi partiyiz. Bu hususlara ne kadar dikkat ettiğimizi kendisi de çok iyi biliyor. Bugün hala Başkanlık Divan'ımızda, GİK'te FETÖ ile mücadele etmiş çok arkadaşımız var. Kendisi İYİ Parti'den istifa ederek yeni bir yol çizmiştir, eski İYİ Partili sıfatıyla maziyi taşlamasının bir anlamı yok. Ben ve benim gibi birçok arkadaşım biz kırk yıl siyaset yaptığımız MHP'den ayrıldık, MHP'ye dair eleştirilerimizi MHP'nin içindeyken yaptık, ayrıldığımız partiye tek bir kötü söz dahi söylemedik. Türkiye'yi ilgilendiren konularda siyasi eleştiri yapacaksak yapıyoruz. Sayın Çıray'a da siyasi etik gereği tavsiyem budur. Kendisi için en uygun olanı bu yanlış dil ve üsluptan vazgeçmesidir.” diye konuştu.




#Koray Aydın
#Aytun Çıray
#İYİ Parti
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