İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray: Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi

İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, Meral Akşener'in kurultay konuşmasını eleştirdi.
Çok sert ifadeler kullandıktan sonra İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray, yaşanan son gelişmelerle ilgili Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.
'Siyasi canlı bomba gibi davrandı'
'Siyasi canlı bomba gibi davrandı'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çok tartışılan kurultay konuşmasına değinen Çıray,
"İçinde vizyon ve misyon olmayan Kurultay konuşması ciddiye alınmaz. Zaten delege de ona, yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi. Düşünebiliyor musunuz; grubunda alevi olmayan, vali büyükelçi ve sürekli anayasa tartışılacak bir ülkede yetkin anayasacı olmayan parti Türkiye'yi yönetmeye talip olabilir mi? Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı."
dedi.
'Acıklı bir liderlik parodisi'
'Acıklı bir liderlik parodisi'
Akşener'in CHP'den aldığı 15 milletvekili için 'En büyük pişmanlığım' ifadelerini kullanmasını eleştiren Çıray,
"Aslında hayatımın en büyük mutluluğu demeliydi; çünkü ’15 milletvekili olayı’ gerek kendisinin liderliği gerekse İYİ Parti için siyasi partiler tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkan kapısı açmıştı. Ama Sevgili Balbay'ın deyişiyle siyasi tarihimizin 'en büyük insan öğütücüsü’ olunca olağanüstü fırsatlar bozuk para gibi harcanıyor. Size de eşine rastlanmamış bu başarısızlığı perdelemek ve örtmek için bir dramayı abartılı mimikler ve vücut dili eşliğinde, esasen “kuyruk siyaseti” gibi liderlik kapasitenizin sorgulanmasına yol açacak ibarelerle acıklı bir liderlik parodisi sahnelemek kalıyor... Hem yıllar öncesine dayalı var olduğunu zannettiğim dostluğumuz nedeni ile kendisi adına, hem de herkesin emeği olan İYİ Parti adına çok üzüldüm..."
diye konuştu.
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21 dakika önce