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Aytun Çıray Millet İttifakı'nı eleştirdi: 'Seçim hilesiyle kaybettik' mazeretinden bıktım

Daha önce yaptığı açıklamayla milletvekili adaylığından çekildiğini açıklayan İYİ Partili Aytun Çıray, "Şu 'seçim hilesi ile kaybettik' mazeretinden bıktım. Üstelik seçmende umutsuzluk yaratıyor. Sormazlar mı altılı masanın seçim güvenliği komisyonu ne işe yaradı diye. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'i nasıl kazandın?" dedi.

13:44 . 17/05/2023 Çarşamba
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Aytun Çıray Millet İttifakı'nı eleştirdi.

Aytun Çıray Millet İttifakı'nı eleştirdi.

14 Mayıs'ta sandık başına gidildi ve oylar kullanıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili adaylarından kimlerin Meclis'e girdiği belirlendi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50'yi geçen aday olmadığı için ikinci tur yolu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda aldığı yüzde 49,50'lik oy muhalefetin dengeleriyle oynadı.

"Sormazlar mı Altılı Masa'nın seçim güvenliği komisyonu ne işe yaradı diye"

Hüsrana uğrayan Millet İttifakı nasıl bir ikinci tur politikası izleyeceğine karar verirken, İyi Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Seçimlerde hile yapıldı iddiasından bıktığını söyleyen Çıray, bu iddiaların seçmende umutsuzluk yarattığını söyledi. Altılı masanın seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalarını eleştiren Çıray, "İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'i nasıl kazandın?" dedi.

"Şu 'seçim hilesi ile kaybettik' mazeretinden bıktım"

Aytun Çıray'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: "Şu "seçim hilesi ile kaybettik" mazeretinden bıktım. Üstelik seçmende umutsuzluk yaratıyor. Sormazlar mı Altılı Masa'nın seçim güvenliği komisyonu ne işe yaradı diye. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'i nasıl kazandın?"



FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacağım
FETÖ hükümlüsü Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik seçim sonucunu hazmedemeyince küfürler savurdu: Depremzedeleri toplayıp yakacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından afetzedelere yönelik yapılan skandal bir paylaşım daha ortaya çıktı. FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in Malta'da yaşayan kızı Şerife Nur Çepik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partililere küfür ederek oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Deprem bölgesindeki vatandaşları Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle toplayıp yakmak istediğini söyleyen Şerife Nur Çepik, kendisine yanıt veren afetzedelere hakaret etmeyi sürdürdü.




#Aytun Çıray
#İyi parti
#millet ittifakı
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