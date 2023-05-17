Aytun Çıray Millet İttifakı'nı eleştirdi: 'Seçim hilesiyle kaybettik' mazeretinden bıktım

14 Mayıs'ta sandık başına gidildi ve oylar kullanıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili adaylarından kimlerin Meclis'e girdiği belirlendi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50'yi geçen aday olmadığı için ikinci tur yolu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda aldığı yüzde 49,50'lik oy muhalefetin dengeleriyle oynadı.

"Sormazlar mı Altılı Masa'nın seçim güvenliği komisyonu ne işe yaradı diye"

Hüsrana uğrayan Millet İttifakı nasıl bir ikinci tur politikası izleyeceğine karar verirken, İyi Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Seçimlerde hile yapıldı iddiasından bıktığını söyleyen Çıray, bu iddiaların seçmende umutsuzluk yarattığını söyledi. Altılı masanın seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalarını eleştiren Çıray, "İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'i nasıl kazandın?" dedi.

"Şu 'seçim hilesi ile kaybettik' mazeretinden bıktım"

Aytun Çıray'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: "Şu "seçim hilesi ile kaybettik" mazeretinden bıktım. Üstelik seçmende umutsuzluk yaratıyor. Sormazlar mı Altılı Masa'nın seçim güvenliği komisyonu ne işe yaradı diye. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'i nasıl kazandın?"





Şu "seçim hilesi ile kaybettik" mazeretinden bıktım.

Üstelik seçmende umutsuzluk yaratıyor.

Sormazlar mı?

"Altılı Masa"nın seçim güvenliği komisyonu ne işe yaradı diye.

İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'i nasıl kazandın? — Dr. Aytun Çıray (@TCAytunCiray) May 17, 2023















