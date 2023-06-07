Aytun Çıray İYİ Parti’den ayrıldı

Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, tvnet canlı yayınında, seçimlerden yenilgiyle ayrılmasına ve gelen tüm 'istifa' tepkilerine rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki söylemlerinin ardında yatanları anlattı. Kılıçdaroğlu'nun kendi seçmenini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Ünal, seçimlerden hemen önce yayınlanan 'Alevi' videosuna ve CHP tabanından Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'Alevi delege' iddialarına dikkat çekti. "CHP salt bir Alevi partisine dönüşmeye başladı, bu çok tehlikeli bir gelişme" diyen Ünal, "Kılıçdaroğlu artık CHP meselesi olmaktan çıktı, bir memleket meselesine dönüşüyor. Dersim'in intikamını mı almaya mı çalışıyor?" ifadelerini kullandı.