Aytun Çıray İYİ Parti’den ayrıldı

Aytun Çıray.
Seçimde milletvekilliği adaylığından çekilen İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa etti. Çıray, istifa mektubunda kendisine ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a İYİ Parti içinde "operasyon çekildiğini" ileri sürdü. İstifa mektubunda, İYİ Parti Genel Merkezi'ni sert ifadelerle eleştiren Çıray "Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü" ifadelerini kullandı. Seçim öncesi oylarının baraj altında kaldığını söyleyen eski İzmir Milletvekili Çıray'a İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, "Senin gibi bir musibetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız" demişti.