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Aytun Çıray İYİ Parti’den ayrıldı

İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor. Partinin önde gelen isimlerinden olan Aytun Çıray istifa ettiğini duyurdu. İstifa açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözler söyleyen Çıray, "Türk toplumu ile Akşener arasında güven bunalımı oluştu." dedi.

Haber Merkezi
04:00 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Aytun Çıray.

Aytun Çıray.

Seçimde milletvekilliği adaylığından çekilen İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa etti. Çıray, istifa mektubunda kendisine ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a İYİ Parti içinde "operasyon çekildiğini" ileri sürdü. İstifa mektubunda, İYİ Parti Genel Merkezi'ni sert ifadelerle eleştiren Çıray "Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü" ifadelerini kullandı. Seçim öncesi oylarının baraj altında kaldığını söyleyen eski İzmir Milletvekili Çıray'a İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, "Senin gibi bir musibetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız" demişti.


Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi sürüklediği 'mezhep' felaketinin detaylarını Aydın Ünal anlattı: Dersim'in intikamını mı almaya mı çalışıyor?
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi sürüklediği 'mezhep' felaketinin detaylarını Aydın Ünal anlattı: Dersim'in intikamını mı almaya mı çalışıyor?

Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, tvnet canlı yayınında, seçimlerden yenilgiyle ayrılmasına ve gelen tüm 'istifa' tepkilerine rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki söylemlerinin ardında yatanları anlattı. Kılıçdaroğlu'nun kendi seçmenini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Ünal, seçimlerden hemen önce yayınlanan 'Alevi' videosuna ve CHP tabanından Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'Alevi delege' iddialarına dikkat çekti. "CHP salt bir Alevi partisine dönüşmeye başladı, bu çok tehlikeli bir gelişme" diyen Ünal, "Kılıçdaroğlu artık CHP meselesi olmaktan çıktı, bir memleket meselesine dönüşüyor. Dersim'in intikamını mı almaya mı çalışıyor?" ifadelerini kullandı.



#İYİ Parti
#Siyaset
#Meral Akşener
#Aytun Çıray
37 dakika önce
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