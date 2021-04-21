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Gündem Tedirgin hareketleri ele verdi 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü parmak izinden yakalandı
İZMİR

İzmir haberleri: 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü parmak izi ele verdi

Tedirgin hareketleri ele verdi: 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü parmak izinden yakalandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bekçi ekiplerince durdurularak kimliği istenen ve bu sırada tedirgin hareketlerde bulunan şahıs parmak izinin alınması için emniyete götürüldü. Burada parmak izi alınan şüphelinin ikiz kardeşinin kimliği ile dolaştığı ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
İzmir haberleri: 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü parmak izi ele verdi
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Bayraklı İçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçi ekiplerince dün akşam saat 22.00 sıralarında Bayraklı İZBAN durağında aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Ekipler, bu çalışmalar kapsamında durdurdukları bir şahsın kimliğini vermesini istedi. Şüpheli üzerinde bulunan Emre Y. adına olan nüfus kağıdını ekiplere verdi. Kimlik sorgusu gerçekleştirilirken hal ve hareketlerinden şüphelenilen şahıs, ekipler tarafından parmak izinin alınması için emniyete götürüldü.

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Burada parmak izi alınan zanlının gerçek kimliğinin Erman Y. olduğu ve ikiz kardeşi olduğu öğrenilen Emre Y’nin kimliği ile dolaştığı tespit edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı

Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusu yapılan Erman Y’nin çok sayıdan suçtan kaydının olduğu ve 7 yıl 4 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen Erman Y’ye ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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