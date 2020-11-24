Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kahramanmaraşta 58 yıl kesinleşmiş cezası olan zanlı yakalanınca "yeter çektiğiniz" dedi
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş haberleri: Yakalanınca "yeter çektiğiniz" diyerek tepki gösterdi

Kahramanmaraş'ta 58 yıl kesinleşmiş cezası olan zanlı yakalanınca "yeter çektiğiniz" dedi

Kahramanmaraş’ta haklarında toplam 58 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şahıslardan biri basın mensuplarına, “yeter çektiğiniz” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Sağlık kontrolünden geçen şüphelilerden biri gazetecilere, “Yeter çektiğin yetmedi mi” dedi.
Sağlık kontrolünden geçen şüphelilerden biri gazetecilere, “Yeter çektiğin yetmedi mi” dedi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Haydarbey Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesini takibe aldı.

Samsun'da koronavirüs riskli olan vatandaş tramvaya binerken yakalandı
GÜNDEM
Samsun'da koronavirüs riskli olan vatandaş tramvaya binerken yakalandı

Takip sonrası adrese operasyon yapan polis, üzerlerinde kimlik kartı olmayan 4 kişiyi yakalayarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şahısların yapılan parmak izi tetkikinde farklı illerden geldikleri anlaşılarak kimlik bilgileri belirlendi.

Isparta’da bu köye muhtar dayanmıyor: 5’inci muhtar 'inşaattan düştüm' diyerek istifa etti
GÜNDEM
Isparta’da bu köye muhtar dayanmıyor: 5’inci muhtar 'inşaattan düştüm' diyerek istifa etti

4 ayrı kişi yakalandı

Şüphelilerin, hırsızlık, silahlı gasp, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan 22 yıl 10 ay ceza ile aranan Yılmaz K. (34), hırsızlık ve gasp suçlarından 13 yıl 5 ay ceza ile aranan Tolga K. (22), uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay ceza ile aranan Mehmet E. (35) ve hırsızlık suçlarından 10 yıl ceza ile aranan Serdal T. (36) olduğu tespit edildi.

Siirtli kaşif hayalini gerçekleştirdi: Yaptığı uçan arabaya 'Ayyıldız' ismini verdi
FOTOĞRAF 5
Title
Siirtli 46 yaşındaki Burhan Canpolat, küçük yaşlardan itibaren uçan araba yapma hayali kurdu. Bir süre sonra kolları sıvayan Canpolat, etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı.
Title
Yaklaşık bir yıl içiresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Canpolat, deneme yapmak için ortam oluşturdu.
Title
Haftanın 3 günü çalışarak uçan arabasını tamamlayan Canpolat, arabasını uçurarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.
Title
Arabaya Ayyıldız ismini veren Canpolat, aracını haftanın 3 günü çalışarak bir yılda tamamladığını söyledi.
Title
Hayalindeki arabayı uçurmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Canpolat, Geçen sene uçan araba projemiz vardı. Çamaşır makinası motorlarından yola çıktık. Ve en sonunda uçan arabamızı tamamladık. Tabi şu anki motorları yurt dışından getirdik. Kabini tamamen kendim yaptım. Kaynakları olsun, yazılımı olsun, montajı olsun bütün işçilik proje çizim hepsi bana ait. Uçan arabamız tek kişiliktir. Bunun iki veya dört kişiliğini yapacaktım. Maddi imkanım olmadığı için şimdilik tek kişilik yaptım. Projemi geliştirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, yetkililerden destek bekliyorum dedi.
Siirtli kaşif hayalini gerçekleştirdi: Yaptığı uçan arabaya 'Ayyıldız' ismini verdi
Siirt'te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için farklı yerlerden parça topladı. Sonunda uçan arabasına kavuşan Canpolat, ilk denemesinde aracını uçurmayı da başardı.


Yeter çektiğin yetmedi mi?

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçen şüphelilerden biri gazetecilere, “Yeter çektiğin yetmedi mi” derken, diğer şüpheli ise, “İyi çek, iyi çek” dedi. 4 kişi adliyeye sevk edildi.

2 bin 200 yıllık olduğu tahmin ediliyor: Muğla'da 10 adet mitolojik mask gün yüzüne çıkarıldı
FOTOĞRAF 19
Title
Antik kent Stratonikeia'da kazılarını sürdüren Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet, 12 ay boyunca çalışmalarına devam ediyor.
Title
Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'ndeki bu kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun sahne binasının bulunduğu alanda mitolojik masklara ulaşıldı.
Title
Son iki yıl içinde gün yüzüne çıkarılan 33 maskın temizlik ve onarım işlemlerini tamamlayarak sergilenmesini sağlayan kazı ekibi, 10 maskın daha bulunmasıyla mask sayısını 43'e çıkardı.
Title
Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık kentin, tarihin her döneminden izler taşıdığını söyledi.
Title
Kentte antik dönemden bugüne pek çok yapıda çalışma yürüttüklerini belirten Söğüt, İki yıldır aldığımız desteklerle antik tiyatroda çalışma yürütüyoruz. Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinde antik dönemden günümüze yapılarda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kentte Batı ve Kuzey Cadde, antik tiyatroda kazı çalışması, köy meydanında ise düzenleme yapıyoruz ifadelerini kullandı.
Title
Kazı çalışmalarının devam ettiği antik tiyatroda 2 bin 200 yıl öncesine ait maskların bulunduğunu anımsatan Söğüt, kazıların antik tiyatroda sahne binasının bulunduğu alanda devam ettiğini kaydetti.
Title
Söğüt, Burada önceki yıllarda yaptığımız kazı çalışmalarında 33 mask bulmuştuk. Bugün yine 10 mask toprak altından gün yüzüne çıkarıldı. Bu gidişle tiyatronun masklarının tamamını kendi yerlerinde bulup kendi orijinal sırasına göre düzenleyebilecek durumdayız. Bu bizim için sevindirici bir durum diye konuştu.
Title
Gün yüzüne çıkarılan maskların sahne binasını çevrelediğine işaret eden Söğüt, İnsanlar buraya geldiklerinde daha tiyatroya girmeden tiyatronun ihtişamını ve gösterişli olduğunu görerek etkileniyordu. Buna bağlı olarak o dönemin zenginliğini, ihtişamını, kültüre, sanata ve mimariye verdikleri değeri biz şimdi bir bir ortaya çıkarıyoruz ifadesini kullandı.
Title
Söğüt, masklarda o dönem tiyatroda oynanan oyunların maskları ile antik döneme ait tanrı ve tanrıça betimlemeleri ve hayvan figürlerinin yer aldığı bilgisini verdi.
Title
Maskların bulunduğu blokları kentteki taş hastanesine getirerek temizleme ve koruma çalışması yaptıklarını anlatan Söğüt, çalışmalar tamamlandığında bulunan yeni maskların da ziyaretçilerin ilgisi için sergiye alınacağını sözlerine ekledi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
2 bin 200 yıllık olduğu tahmin ediliyor: Muğla'da 10 adet mitolojik mask gün yüzüne çıkarıldı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Strakonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen 10 mask daha ortaya çıkarıldı.


Abone Ol Google News
Paşinyan umarım köpek gibi ölür!

'Paşinyan umarım köpek gibi ölür!'

Ağdam'ı tahliye eden Ermeniler ateş püskürdü.
Eşi için işkence odası yapmıştı

Eşi için işkence odası yapmıştı

Kan donduran olayda cani koca için istenen ceza belli oldu.
Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

Siirtli kaşif uçan araba yaptı

Siirtli kaşif uçan araba yaptı

​İlk denemede uçan arabanın ismi 'Ayyıldız' oldu.

Araba fiyatına satılıyor

Araba fiyatına satılıyor

​Her biri servet değerinde.

Turist rehberi gibi muhtar

Turist rehberi gibi muhtar

​3 dil biliyor, 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor.
Vazife addediyoruz

Vazife addediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı.
Sonrasında<br>'eyvah' yetmez

Sonrasında
'eyvah' yetmez

​Kadına şiddet ile ilgili Bakan Soylu'dan önemli mesaj.
Cani koca eşi için işkence odası yapmıştı: Eşinin tırnaklarını kerpetenle çeken adam için istenen ceza belli oldu
Gündem

Cani koca eşi için işkence odası yapmıştı: Eşinin tırnaklarını kerpetenle çeken adam için istenen ceza belli oldu

Şanlıurfa'da, dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Mırvet N.'yi evin çatısındaki barakada günlerce zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çekerek şiddet uygulayan İlyas Arık (28) hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Öğretmenliği bir kalemde sildi: Kendini dünyada 70 kişide bir görülen Rohhad hastalığı olan kızına adadı
Hayat

Öğretmenliği bir kalemde sildi: Kendini dünyada 70 kişide bir görülen Rohhad hastalığı olan kızına adadı

Uyku sırasında oksijen seviyesi düştüğü için makineye bağlı olarak uyuyan 9 yaşındaki Ela Naz Ateş’e dünyada 70 kişide görülen Rohhad sendromu teşhisi konuldu. Aynı zamanda ottoimmün ensefalit hastalığı bulunan Ela Naz yaşam mücadelesi verirken, kızına bakmak için işinden ayrılan İngilizce öğretmeni anne Nazlı Gacar, “Kızıma bakabilmek için öğretmenliğe devam edemedim. Annem, kira geliri ile bize destek oluyordu ancak ev depremde hasara uğradığı için kiracı çıktı ve o gelirimiz de elimizden gitti” dedi.

Galatasaray’da Falcao Rizespor maçında oynayacak mı?
Spor

Galatasaray’da Falcao Rizespor maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.