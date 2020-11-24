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Samsun haberleri: Koronavirüs riskli olan vatandaş tramvaya binerken yakalandı

Samsun'da koronavirüs riskli olan vatandaş tramvaya binerken yakalandı

Samsun’da tramvaya binmek üzere olan Y.O.’nun güvenlik görevlilerinin HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edildi. Riskli olduğu belirlendikten sonra polis ekipleri olay yerine gelerek Y.O’nun sorgulamasını yaptı. Riskli vatandaş filyasyon ekipleri gelene kadar polis ekipleri tarafından izole edildi.

Haber Merkezi İHA
Y.O.’nun güvenlik görevlilerinin HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edildi.
Y.O.’nun güvenlik görevlilerinin HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edildi.

Hayat Eve Sığar (HES) kodu riskli olan vatandaş, tramvaya binmek üzereyken yakalandı. Samsun’da tramvaya binmek üzere olan Y.O.’nun güvenlik görevlilerinin HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edildi.

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Polis ekipleri tarafından izole edildi

Riskli olduğu belirlendikten sonra polis ekipleri olay yerine gelerek Y.O’nun sorgulamasını yaptı. Riskli vatandaş filyasyon ekipleri gelene kadar polis ekipleri tarafından izole edildi.

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Para çekmeye çıktım

Y.O’nun savunması ise pes dedirtti, “Yasak varsa var. Para çekmeye çıktım” dedi. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen filyasyon ekiplerine teslim edildi.

Riskli vatandaş olay yerinden ayrıldıktan sonra SAMULAŞ ekipleri tarafında bütün durak dezenfekte edildi.

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