Gündem 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi kadın yakalandı
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40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi kadın yakalandı

İstanbul'da hakkında 36 ayrı yakalama kararı ve 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ceylan K, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Şüphelinin birlikte yakalandığı erkek arkadaşı Özgür K'nın da cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. 29 yaşındaki Ceylan K.'nın bugüne kadar işlediği suçlar arasında hırsızlık, hükümlünün kaçmasına yardım, çocuk kaçırma, sahtecilik ile yaklaşık 100 polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Cezaevi firarisi kadın ve sevgilisi tutuklandı.
Cezaevi firarisi kadın ve sevgilisi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından bir aydır sürdürülen çalışmalar sonucu Ceylan K.'nın izi Sancaktepe ilçesinde bulundu. Polis geçtiğimiz günlerde Ceylan K.'nın bulunduğu tespit edilen eve baskın yaptı. Baskında Ceylan K. ile aynı evde bulunan erkek arkadaşı Özgür K.'yı gözaltına aldı.

Adeta suç makinesi

Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Ceylan K.'nın hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, resmi belgede sahtecilik, yalan beyan, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak suçlarından hakkında çıkarılan 36 ayrı yakalama kararı ile arandığı tespit edildi. Şüpheli hakkında bu suçlardan toplam 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği öğrenildi. Kadın şüphelinin daha önceden 100 kez polise geliş kaydı olduğu belirtildi.

Sonunda tutuklandılar

Şüpheliyle birlikte yakalanan erkek arkadaşı Özgür K.'nın da cezaevi firarisi olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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