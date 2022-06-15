Gündem İzmir merkezli beş ilde Fetullahçı Terör Örgütünün avukat yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz şüpheliye gözaltı
İZMİR

İzmir merkezli beş ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz şüpheliye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'ta isimleri geçen dokuz şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İzmir merkezli beş ilde Fetullahçı Terör Örgütünün avukat yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz şüpheliye gözaltı
Arşiv.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir'in yanı sıra İstanbul, Antalya, Denizli ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yakalanan dokuz şüpheli, ifade işlemleri için emniyete getirildi.

Sınav sorularını çalan FETÖ üyelerine 29 ilde operasyon: 59 gözaltı kararı
GÜNDEM
Sınav sorularını çalan FETÖ üyelerine 29 ilde operasyon: 59 gözaltı kararı

Mersin merkezli dört ilde FETÖ operasyonu: 44 kişi aranıyor
GÜNDEM
Mersin merkezli dört ilde FETÖ operasyonu: 44 kişi aranıyor
Suzuki S-Cross Türkiyede

Suzuki S-Cross Türkiye'de

​Fiyat listesi açıklandı: Özellikleri göz doldurdu.
Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar.
Polise yumruk atmıştı! DBPli Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke Ankaraya gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e şart koştu.

Konyaspor ile Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

​İkinci el otomobil alacaklar dikkat.

​Türkiye ve Ukrayna savunma bakanlığından bir personel görev yapacak

Halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak biliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.