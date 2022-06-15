İzmir merkezli beş ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir'in yanı sıra İstanbul, Antalya, Denizli ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yakalanan dokuz şüpheli, ifade işlemleri için emniyete getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir'in yanı sıra İstanbul, Antalya, Denizli ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yakalanan dokuz şüpheli, ifade işlemleri için emniyete getirildi.
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