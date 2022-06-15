İzmir merkezli beş ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz şüpheliye gözaltı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'ta isimleri geçen dokuz şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verdi.

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