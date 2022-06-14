Mersin merkezli dört ilde FETÖ operasyonu: 44 kişi aranıyor

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TİP Vekili Sera Kadıgil Müslümanlara 'yobaz' dedi

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin açılan davada Müslümanlar'a "yobaz" diyerek hakaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yobaz" diyerek hakaret ettiği kitle için sözleşmeden çıktığını savunarak "Hala 'siyasal İslamcı' olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı.'' ifadesini kullandı.