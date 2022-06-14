Sekiz ilde uyuşturucu çetelerine yönelik 'Süpürme Operasyonu': 75 kişi için gözaltı kararı Ankara merkezli 8 ilde yaz mevsimi öncesinde uyuşturucu çetelerine yönelik 75 şüphelinin yakalanmasıyla ilgili olarak “Süpürme Operasyonu” gerçekleştiriliyor. Operasyona çok sayıda Polis Özel Harekat, 132 ekip ve 400 personel katılıyor.

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