Sekiz ilde uyuşturucu çetelerine yönelik 'Süpürme Operasyonu': 75 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu çetesine yönelik çalışma gerçekleştiriyor.
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetesine 'süpürme' operasyonu
Yaklaşık 1 yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından, 8 ilde 75 şüphelinin adresi tespit edildi.
Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ‘süpürme’ adı verilen eş zamanlı operasyona başlandı.
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetesine 'süpürme' operasyonu
132 ekip ve 400 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.
Polis Özel Harekat ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona, narkotik köpekleriyle şüphelilerin evlerinde aramalar gerçekleştirildi.
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetesine 'süpürme' operasyonu
Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor.
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetesine 'süpürme' operasyonu
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Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın’ı telefonla arayarak harçlık istedi.
20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi.
En son aradığında kendisine “Arabayı yıkıyorum baba” diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.
İki arkadaşın içerisinde bulunduğu ve PTS kayıtlarından Denizli yönüne gidip geri geldiği belirlenen otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu.
. Aracın yanında kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da 200 metre ileride arazide parçalanmış halde bulundu. Kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma genişletildi.
Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, bu sabahki arama çalışmalarına aracın terk edilmiş olarak bulunduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki su kuyusundan başlandı.
Çapraz sorguya alınan 2 şüphelinin, cesetlerinin Develikuyusu mevkiindeki su kuyusuna atıldığını ifade etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildi.
İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.
. Su kuyusunda iş makineleriyle başlatılan dün sabah saat 08.00 sıralarında başlatılan çalışmalar, zaman zaman etkili olan yağışa rağmen 20 saattir devam ediyor.
Yaklaşık 10 metrelik su kuyusunda Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen çalışmalara, gece saatlerinde yeni bir iş makinesinin daha katıldığı, çalışmaların yakın bir zamanda bitirilebileceği öğrenildi.
Öte yandan, kayıp gençlerden Hasan Akköse’nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A’nın adını söylediği ve ardından ise peş ortaya çıktı.
Kayıp 2 genç, üzeri toprak ve kaya parçalarıyla doldurulmuş su kuyusunda aranıyor
Kayıp iki gencin cansız bedenleri aranıyor: Kuyu 20 saattir kazılıyor
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse (17), Serinhisar ilçesindeki üzeri toprak ve kaya parçalarıyla kapatılmış su kuyusunda aranıyor. Dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar 20 saattir devam ediyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyarıda bulunduğu kentler arasında yer alan Osmaniye’de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte kent genelinde bir ev ve iş yerini su basarken, Mevlana Mahallesi 1 numaralı sokak da yağıştan nasibini aldı.
Aniden bastıran kuvvetli yağışla birlikte kısa sürede sokak suyla dolarken, sokak üzerinde bulunan evler de sular altında aldı. Evlerin önünde bulunan otomobillerinde sel suları içerisinde kaldığı olayda, su basan evlerin birisinde can pazarı yaşandı.
Çocukları evde bırakıp bakkala gittiği sırada evini su bastığını söyleyen bir kadın, içeriye girdiğinde çocukların sular altında kaldığını daha sonra evinin arka bahçesindeki duvarın üzerinden komşularına verdiğini söyledi.
Olaydan sonra Mevlana Mahallesi Muhtarı İsmail Coşkun ve mahalleli bir araya gelerek, suyun içerisinde kalan çocukları traktör yardımıyla bulundukları yerden güvenli alana taşıdılar.
Diğer aile bireylerinin de kurtarıldığı olayda su basan evlerin odaları da kameralara yansıdı. Eşyaların tamamen su altında kaldığı evlerde bazı eşyaların su üzerinde yüzdüğü görüldü.
Öte yandan kent genelinde yaşanılan olumsuzlukların çözüme kavuşturulması adına 112 Acil Komuta Merkezi başta olmak üzere, Osmaniye Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ile polis ekiplerinin alarma geçirildiği öğrenildi.
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan evde can pazarı yaşandı: 'Son anda çocuklarımı verdim'
Meteorolojinin turuncu kodla uyarıda bulunduğu Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken bir sokak üzerinde bulunan evler de sular altında kaldı. Can pazarının yaşandığı olayda evini su basan kadın, çocuklarını son anda arka bahçenin duvarından komşulara verdiğini söyledi.