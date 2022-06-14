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ANKARA

Sınav sorularını çalan FETÖ üyelerine 29 ilde operasyon: 59 gözaltı kararı

2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularını usulsüz şekilde alarak terör örgütü FETÖ mensuplarına dağıtan 59 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde operasyon gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika ​sınav sorularını çalan FETÖ üyelerine 29 ilde operasyon: 59 gözaltı kararı
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında; 59 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde, yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmak suretiyle operasyon yapıldı.

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