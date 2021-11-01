Gündem İzmirde 17 yaşında ama suç kaydı yaşından büyük
İZMİR

İzmir’de 17 yaşında ama suç kaydı yaşından büyük

İzmir’in Bayındır ilçesinde peş peşe 3 araç çalan ve gelen ihbarlar üzerine polis ekiplerince yakalanan 17 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının 129 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İzmir’de 17 yaşında ama suç kaydı yaşından büyük
E.D. (17).

Edinilen bilgiye göre, Bayındır ilçesinde aynı gün içinde 3 farklı aracın çalındığına yönelik gelen ihbarlar üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

  • Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin 129 suç kaydı bulunan E.D. (17) olduğu belirlendi. Camını kırdığı park halindeki aracın içerisine girip çalıştıran ve bir süre sonra bir başka aracı da aynı yönteme çaldığı belirlenen E.D.’nin 35 ZDU 20 plakalı aracı da çaldığı tespit edilmesi üzerine ekipler plakayı takibe aldı.

Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta suçüstü yakalanan E.D., ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., tutuklanırken, araçların ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Hayalet gibi hırsız! Beyaz çarşaf giydi motosikleti böyle çaldı
GÜNDEM
Hayalet gibi hırsız! Beyaz çarşaf giydi motosikleti böyle çaldı

Buca Belediyesi'nde '17 buçuk milyonluk' yolsuzluk iddiası: 11 şüpheli gözaltında
GÜNDEM
Buca Belediyesi'nde '17 buçuk milyonluk' yolsuzluk iddiası: 11 şüpheli gözaltında

Çaldıkları klima motorunu taşıyamayan hırsızları mahalleli kovaladı
GÜNDEM
Çaldıkları klima motorunu taşıyamayan hırsızları mahalleli kovaladı
Pitbull terörü

Pitbull terörü

​Sahiplenmesi yasak olmasına rağmen can yakmaya devam ediyor.
Çöplük içinde

Çöplük içinde

"​Eskiden balık avlamaya gelirdik"
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKKnın yanında siyasi hesaplarını yapıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.