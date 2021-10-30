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BURSA

Hayalet gibi hırsız! Beyaz çarşaf giydi motosikleti böyle çaldı

Bursa’da tanınmamak için beyaz çarşaf giyerek gece yarısı sokağa çıkan hırsız, park halindeki 50 bin liralık motosikleti çalıp kayıplara karıştı.

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Haber Merkezi İHA
Hayalet gibi hırsız! Beyaz çarşaf giydi motosikleti böyle çaldı
O anlar kameraya yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesinde on binlerce lira değerindeki motosikleti çalınan vatandaş güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde şaşkınlıktan neye uğradığını şaşırdı. İlk başta motosikletini çalanın hayalet olduğunu düşünen vatandaş kamera görüntülerini dikkatli izlediğinde öyle olmadığını anladı.

Hırsızın motosikleti çalarken güvenlik kamerasında kimliği belli olmasın diye bembeyaz bir çarşamba dolandığı görüldü. Sokakta bembeyaz çarşaf içinde bir hayalet gibi yürüyen hırsızın bembeyaz çarşafa dolanmış şekilde motosikleti çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk defa hayalet hırsız görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Hayalet hırsız: Beyaz çarşaf giyip motosiklet çaldı
OYNAT 00:50
Hayalet hırsız: Beyaz çarşaf giyip motosiklet çaldı
Bursa'da tanınmamak için beyaz çarşaf giyerek gece yarısı sokağa çıkan hırsız, güvenlik kamerasına yakalansa da park halindeki 50 bin liralık motosikleti çalıp kayıplara karıştı. O anların tamamı kameraya yansıdı.


Beykoz’da hırsızlar lüks otomobillerin farlarına dadandı
OYNAT 00:59
Beykoz’da hırsızlar lüks otomobillerin farlarına dadandı
Beykoz'da geçtiğimiz günlerde bir oto galeride lüks otomobilin 60 bin TL değerindeki farları 30 saniyede çalındı. Hırsızların 20 dakika arayla aynı mahallede yine aynı marka lüks otomobilin daha farlarını çaldığı öğrenildi. İkinci far hırsızlığı bu kez 20 saniye sürdü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada
OYNAT 00:59
Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada
Beykoz'da bir oto galeride bulunan lüks otomobilin, değeri 60 bin TL'yi bulan farları 30 saniyede çalındı. Ustaların yarım saatte çıkardığı farları hırsızların 30 saniyede çıkartması pes dedirtti. Hırsızlık anı galerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


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