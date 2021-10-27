Gündem Çaldıkları klima motorunu taşıyamayan hırsızları mahalleli kovaladı
ADIYAMAN

Çaldıkları klima motorunu taşıyamayan hırsızları mahalleli kovaladı

Adıyaman’da bir iş yerinin klima motorunu çalıp daha sonra taşıyamayan iki hırsızı mahalle sakinleri sokak sokak kovaladı. Yapılan incelemelerin ardından klima motoru iş yeri sahibine teslim edildi. Polis ekipleri her iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Merkezi İHA
Adıyaman haberleri: Çaldıkları klima motorunu taşıyamayan hırsızları mahalleli kovaladı
Polis ekipleri her iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, Cumhuriyet Mahallesi Görme Engelliler Derneği yakınlarında bulunan Zeynal R’ye ait iş yerinin klima motorunu söktü. Klima motorunu bir süre taşıyarak götürmeye çalışan her iki şahıs yorulunca bu defa klima motorunu sürüklemeye başladı.

Sokaktan gelen seslere uyanan mahalle sakinleri her iki şahsı fark ederek sokağa indi. Sokağa inen mahalle sakinlerini fark eden her iki şahıs klima motorunu bırakarak kaçmaya başladı.

Hırsızlar ile mahalle sakinleri arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı.

Gecenin karanlığından faydalanan her iki şahıs, kaçarak kayıplara karıştı. Durum üzerine mahalle sakinleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından klima motoru iş yeri sahibine teslim edildi. Polis ekipleri her iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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