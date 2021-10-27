Gündem Buca Belediyesinde 17 buçuk milyonluk yolsuzluk iddiası 11 şüpheli gözaltında
İZMİR

Buca Belediyesi'nde '17 buçuk milyonluk' yolsuzluk iddiası: 11 şüpheli gözaltında

İzmir Buca Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" gibi iddialardan haklarında gözaltı kararı verilen aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 15 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerin, paravan şirket aracılığıyla kamuyu 17,5 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülüyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli aranıyor.

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Haber Merkezi AA
Buca Belediyesinde 17 buçuk milyonluk yolsuzluk iddiası: 11 şüpheli gözaltında
Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, elde edilen bilgi ve evraklar ile MASAK ve bilirkişi incelemeleri sonucu, Buca Belediyesinin çöp ve katı atık ihalelerinde, paravan şirketler kullanılarak kamunun 17,5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "zimmet" ve "akaryakıt hırsızlığı" gibi suçları işlediği öne sürülen paravan şirketlerin sahipleri, çalışanları ve Buca Belediyesinde görevli personellerin de aralarında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Şüpheliler A.K, B.A, B.A, M.T, F.K, B.A, C.Y, C.K, M.K, V.Ö. ve M.F.B'yi gözaltına alan ekipler, A.Y, R.K, Ö.G.İ. ve Y.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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